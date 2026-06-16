Dê suas notas: França vence Senegal na estreia da Copa do Mundo Vice-campeã mundial sofreu na primeira etapa, mas contou com o brilho de seu camisa 10

A França sofreu bem mais do que o seu torcedor imaginava, mas conseguiu iniciar a Copa do Mundo de 2026 com o pé direito. Nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1.

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Todos os gols saíram na etapa final. Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes, e o garoto Barcola anotou um lindo gol por cobertura para carimbar os primeiros três pontos da atual vice-campeã do mundo no Grupo I. O resultado coloca a equipe comandada por Didier Deschamps temporariamente na liderança isolada da chave.

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Kylian Mbappé marcou dois gols contra Senegal na estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

Como foi a partida?

A França encontrou grandes dificuldades, mas estreou na Copa do Mundo de 2026 vencendo Senegal por 3 a 1 no MetLife Stadium. Na primeira etapa, a seleção africana neutralizou o ataque francês e criou as chances mais perigosas do jogo, chegando a carimbar a trave com Nicolas Jackson e desperdiçar uma oportunidade clara com Ismaïla Sarr na pequena área, mandando o duelo sem gols para o intervalo.

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A história mudou no segundo tempo com o brilho individual de Kylian Mbappé, que abriu o placar aos 20 minutos após passe de Olise e igualou Lionel Messi com 13 gols na história dos Mundiais. O garoto Barcola ampliou por cobertura aos 36, mas Senegal vendeu caro a derrota: descontou aos 49 minutos com Mbaye após falha de Maignan. No entanto, a reação foi freada imediatamente no minuto seguinte, quando Mbappé balançou as redes mais uma vez para decretar a vitória e a liderança francesa no Grupo I.

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