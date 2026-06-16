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Dê suas notas: França vence Senegal na estreia da Copa do Mundo

Vice-campeã mundial sofreu na primeira etapa, mas contou com o brilho de seu camisa 10

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:45
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Kylian Mbappé marcou dois gols contra Senegal na estreia da França na Copa do Mundo
Kylian Mbappé marcou dois gols contra Senegal na estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A França sofreu bem mais do que o seu torcedor imaginava, mas conseguiu iniciar a Copa do Mundo de 2026 com o pé direito. Nesta terça-feira (16), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1.

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  • Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé brilha, Olise desequilibra, e França vence Senegal em estreia na Copa do Mundo

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    Todos os gols saíram na etapa final. Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes, e o garoto Barcola anotou um lindo gol por cobertura para carimbar os primeiros três pontos da atual vice-campeã do mundo no Grupo I. O resultado coloca a equipe comandada por Didier Deschamps temporariamente na liderança isolada da chave.

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    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Kylian Mbappé marcou dois gols contra Senegal na estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

    Como foi a partida?

    A França encontrou grandes dificuldades, mas estreou na Copa do Mundo de 2026 vencendo Senegal por 3 a 1 no MetLife Stadium. Na primeira etapa, a seleção africana neutralizou o ataque francês e criou as chances mais perigosas do jogo, chegando a carimbar a trave com Nicolas Jackson e desperdiçar uma oportunidade clara com Ismaïla Sarr na pequena área, mandando o duelo sem gols para o intervalo.

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    A história mudou no segundo tempo com o brilho individual de Kylian Mbappé, que abriu o placar aos 20 minutos após passe de Olise e igualou Lionel Messi com 13 gols na história dos Mundiais. O garoto Barcola ampliou por cobertura aos 36, mas Senegal vendeu caro a derrota: descontou aos 49 minutos com Mbaye após falha de Maignan. No entanto, a reação foi freada imediatamente no minuto seguinte, quando Mbappé balançou as redes mais uma vez para decretar a vitória e a liderança francesa no Grupo I.

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