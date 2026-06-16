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Após vitória, França assume liderança do Ranking da Fifa e ultrapassa Argentina

Franceses venceram Senegal por 3 a 1 se tornaram líderes do Grupo I e do Ranking Fifa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:48
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Kylian Mbappe após vitória da França contra Senegal na Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Kylian Mbappe após vitória da França contra Senegal na Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A França venceu a seleção de Senegal nesta terça-feira (16) por 3 a 1, e o resultado garantiu aos favoritos não somente a liderança do Grupo I da Copa do Mundo, como também o topo do ranking máximo da Fifa, superando a Argentina, que iniciou a competição na liderança da classificação. Os franceses somaram mais 16,41 pontos após a partida, e completaram 1889.11 na pontuação total. Os argentinos podem recuperar a posição ainda nesta terça-feira, já que estreiam na competição enfrentando a Argélia.

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    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Os argentinos seguiram na liderança desde que a Copa do Mundo começou até a estreia da França na competição, e somam no total 1877.27 pontos. A Espanha, que tropeçou e ficou apenas no empate contra Cabo Verde na primeira rodada, ocupa a 3ª colocação com 1856.03 pontos.

    Fechando o top 5, vem a Inglaterra em 4º, com 1829.02 pontos, enquanto Portugal fecha em 5º, com 1767.85 pontos. Após as lideres do ranking, o Brasil chega em 6º lugar com 1765.34 pontos na classificação.

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    O ranking da Fifa será atualizado em tempo real conforme os resultados das partidas na Copa do Mundo 2026. A Argentina, que enfrentará a Argélia em busca dos primeiros três pontos na competição e visando a recuperação da liderança da tabela, também precisará lidar com o 'fantasma' de uma mística curiosa do ranking: todas as seleções que estiveram no topo da classificação da Fifa quando a Copa do Mundo começou acabaram não conquistando o título.

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Confira o top 10 do Ranking da Fifa após vitória da França:

      1.
    1. França - 1889.11 pontos
      2. 2.
    2. Argentina - 1877.27 pontos
      3. 3.
    3. Espanha - 1856.03 pontos
      4. 4.
    4. Inglaterra - 1828.02 pontos
      5. 5.
    5. Portugal - 1767.85 pontos
      6. 6.
    6. Brasil - 1765.34 pontos
      7. 7.
    7. Marrocos - 1755.62 pontos
      8. 8.
    8. Holanda - 1749.20 pontos
      9. 9.
    9. Alemanha - 1743.54 pontos
      10. 10.
    10. Bélgica - 1733.93 pontos

    Como funciona o Ranking da Fifa

    Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.

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    Entenda porque o ranking da Fifa é importante

    Além de indicar quais países são os melhores do mundo em tempo real, conforme as seleções se enfrentam em competições oficiais ou amistosos, a classificação feita pela entidade máxima do futebol servirá como critério de desempate na Copa do Mundo.

    A ordem de critério de desempate é a seguinte:

      1.
    1. Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

    Se permanecer empatado mesmo após estes critérios, são avaliados o saldo de gols de todos os jogos do grupo, número de gols marcados e a quantidade de cartões recebidas.

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