Após vitória, França assume liderança do Ranking da Fifa e ultrapassa Argentina Franceses venceram Senegal por 3 a 1 se tornaram líderes do Grupo I e do Ranking Fifa

A França venceu a seleção de Senegal nesta terça-feira (16) por 3 a 1, e o resultado garantiu aos favoritos não somente a liderança do Grupo I da Copa do Mundo, como também o topo do ranking máximo da Fifa, superando a Argentina, que iniciou a competição na liderança da classificação. Os franceses somaram mais 16,41 pontos após a partida, e completaram 1889.11 na pontuação total. Os argentinos podem recuperar a posição ainda nesta terça-feira, já que estreiam na competição enfrentando a Argélia.

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Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Os argentinos seguiram na liderança desde que a Copa do Mundo começou até a estreia da França na competição, e somam no total 1877.27 pontos. A Espanha, que tropeçou e ficou apenas no empate contra Cabo Verde na primeira rodada, ocupa a 3ª colocação com 1856.03 pontos.

Fechando o top 5, vem a Inglaterra em 4º, com 1829.02 pontos, enquanto Portugal fecha em 5º, com 1767.85 pontos. Após as lideres do ranking, o Brasil chega em 6º lugar com 1765.34 pontos na classificação.

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O ranking da Fifa será atualizado em tempo real conforme os resultados das partidas na Copa do Mundo 2026. A Argentina, que enfrentará a Argélia em busca dos primeiros três pontos na competição e visando a recuperação da liderança da tabela, também precisará lidar com o 'fantasma' de uma mística curiosa do ranking: todas as seleções que estiveram no topo da classificação da Fifa quando a Copa do Mundo começou acabaram não conquistando o título.

Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Confira o top 10 do Ranking da Fifa após vitória da França:

1 . França - 1889.11 pontos 2 . Argentina - 1877.27 pontos 3 . Espanha - 1856.03 pontos 4 . Inglaterra - 1828.02 pontos 5 . Portugal - 1767.85 pontos 6 . Brasil - 1765.34 pontos 7 . Marrocos - 1755.62 pontos 8 . Holanda - 1749.20 pontos 9 . Alemanha - 1743.54 pontos 10 . Bélgica - 1733.93 pontos

Como funciona o Ranking da Fifa

Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.

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Entenda porque o ranking da Fifa é importante

Além de indicar quais países são os melhores do mundo em tempo real, conforme as seleções se enfrentam em competições oficiais ou amistosos, a classificação feita pela entidade máxima do futebol servirá como critério de desempate na Copa do Mundo.

A ordem de critério de desempate é a seguinte:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Se permanecer empatado mesmo após estes critérios, são avaliados o saldo de gols de todos os jogos do grupo, número de gols marcados e a quantidade de cartões recebidas.

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