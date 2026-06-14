logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Holanda ou Países Baixos? Saiba qual a diferença entre os nomes do país

Dúvida sobre o nome correto do país retorna na Copa do Mundo

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta
Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta (Foto: Koen Van Weel/AFP)

Holanda ou Países Baixos? A dúvida sobre a forma correta de se referir ao país localizado no noroeste da Europa Ocidental volta à tona com a chegada da Copa do Mundo de 2026. Apesar do primeiro termo ser o mais popular no Brasil, o nome oficial da nação é Países Baixos (Netherlands), que também é utilizado como padrão pela Fifa.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 56 minutos
  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Memphis Depay jogará pela Holanda em estreia na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Gol de van Persie entrou para história do confronto entre Espanha e Holanda, na abertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Foto: Lluis Gene/AFP)

    Holanda defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 21 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na língua neerlandesa, Nederland significa "terras baixas". Esse nome tem um motivo intuitivo: 26% do território está abaixo do nível do mar.

    Por muito tempo, o país foi chamado de Holanda, visto que o território, que fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, era denominado oficialmente "Condado da Holanda". A partir do século XIX, com a criação do país que é conhecido atualmente, as regiões foram separadas de acordo com as divisões estabelecidas pelo antigo condado. As partes eram governadas sob uma única monarquia parlamentar, regime que vigora há mais de 200 anos, agora sob o nome de Países Baixos.

    continua após a publicidade

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Holanda veio de uma região que se encontra ao oeste dos Países Baixos e é dividida em duas províncias: Holanda do Norte e Holanda do Sul. Dessa forma, os habitantes das duas províncias são conhecidos como holandeses.

    Porém, os Países Baixos são subdivididos em outras 10 províncias, nas quais os cidadãos não são holandeses. Houve, portanto, uma iniciativa para abolir o nome, que não abrange toda a região e, em 2020, foi alterado oficialmente para Países Baixos. Na ocasião, o Governo gastou 200 mil euros com uma campanha de promoção ao turismo no país, principalmente nas províncias fora da Holanda.

    continua após a publicidade

    ➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Ainda assim, é comum encontrar o termo "Holland", principalmente em cidades localizadas nas Holandas. Memphis, atacante do Corinthians e da Laranja Mecânica, nasceu em Moordrecht, na Holanda do Sul.

    No Brasil, a mudança da nomenclatura ainda não teve adesão por parte do grande público. Na Copa do Mundo, o nome em português que aparece nas transmissões, por exemplo, segue sendo Holanda.

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay

    📅 Agenda da Holanda na fase de grupos

    Holanda x Japão

    ⚽ Fase de grupos (Grupo F);
    📅 14 de junho, domingo, às 17h (de Brasília);
    🏟️ AT&T Stadium, Dallas, EUA.

    Holanda x Suécia

    ⚽ Fase de grupos (Grupo F);
    📅 20 de junho, sábado, às 14h (de Brasília);
    🏟️ NGR Stadium, Houston, EUA.

    Tunísia x Holanda

    ⚽ Fase de grupos (Grupo F);
    📅  25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);
    🏟️ Geha Field, Kansas City, EUA.

    Holanda x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes marcam em Países Baixos x Japão @1.76

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos
    Futebol InternacionalFederações detonam presidente da Uefa após crítica sobre Copa do Mundo com 48 seleçõesHá 3 minutos
    Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
    Copa do MundoNeuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o rankingHá 14 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    ArgentinaArgentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a ArgéliaHá 16 minutos
    Copa do MundoCuraçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do MundoHá 18 minutos
    Neuer
    Fora de CampoNeuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso'Há 21 minutos
    Germán Cano e Bono disputam bola cara a cara no segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoAlgoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o FluminenseHá 23 minutos

    Mais LANCE!

    Ibrahimovic
    Ibrahimović opina que Hakimi deveria ter sido expulso após cometer falta em Vini Jr.
    Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Vini Jr lidera ranking da Fifa, mas Brasil perde em dois critérios
    Musiala e Tonali disputam bola em duelo entre Alemanha e Itália, no San Siro
    Promessa alemã, Musiala supera lesão e chega à segunda Copa do Mundo
    O meio-campista Livano Comenenci de Curaçao comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao
    Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?
    Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo
    Equador disputou um amistoso diante da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo. (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)
    Por que o Equador perdeu 3 pontos nas Eliminatórias para Copa do Mundo?
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual o único país que jogou todas as Copas do Mundo?
    Quem é Nathaniel Brown, a promessa que defende a Alemanha na Copa do Mundo?
    Veja os quatro gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo
    Brasil x Alemanha
    Por onde andam os jogadores da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre o Brasil?
    Assan Ouédraogo rb leipzig alemanha
    Palpite Lance! aponta favoritos para jogos de domingo na Copa do Mundo
    Costa do Marfim disputou amistoso diante da França antes da Copa do Mundo. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Costa do Marfim jogou quantas Copas do Mundo?
    Seleção equatoriana na Data Fifa (Foto: Divulgação/Equador)
    Conheça Moisés Caicedo, craque do Equador na Copa do Mundo