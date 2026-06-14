Holanda ou Países Baixos? Saiba qual a diferença entre os nomes do país Dúvida sobre o nome correto do país retorna na Copa do Mundo

Holanda ou Países Baixos? A dúvida sobre a forma correta de se referir ao país localizado no noroeste da Europa Ocidental volta à tona com a chegada da Copa do Mundo de 2026. Apesar do primeiro termo ser o mais popular no Brasil, o nome oficial da nação é Países Baixos (Netherlands), que também é utilizado como padrão pela Fifa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na língua neerlandesa, Nederland significa "terras baixas". Esse nome tem um motivo intuitivo: 26% do território está abaixo do nível do mar.

Por muito tempo, o país foi chamado de Holanda, visto que o território, que fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, era denominado oficialmente "Condado da Holanda". A partir do século XIX, com a criação do país que é conhecido atualmente, as regiões foram separadas de acordo com as divisões estabelecidas pelo antigo condado. As partes eram governadas sob uma única monarquia parlamentar, regime que vigora há mais de 200 anos, agora sob o nome de Países Baixos.

continua após a publicidade

+ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Holanda veio de uma região que se encontra ao oeste dos Países Baixos e é dividida em duas províncias: Holanda do Norte e Holanda do Sul. Dessa forma, os habitantes das duas províncias são conhecidos como holandeses.

Porém, os Países Baixos são subdivididos em outras 10 províncias, nas quais os cidadãos não são holandeses. Houve, portanto, uma iniciativa para abolir o nome, que não abrange toda a região e, em 2020, foi alterado oficialmente para Países Baixos. Na ocasião, o Governo gastou 200 mil euros com uma campanha de promoção ao turismo no país, principalmente nas províncias fora da Holanda.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

Ainda assim, é comum encontrar o termo "Holland", principalmente em cidades localizadas nas Holandas. Memphis, atacante do Corinthians e da Laranja Mecânica, nasceu em Moordrecht, na Holanda do Sul.

No Brasil, a mudança da nomenclatura ainda não teve adesão por parte do grande público. Na Copa do Mundo, o nome em português que aparece nas transmissões, por exemplo, segue sendo Holanda.

Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay

📅 Agenda da Holanda na fase de grupos

Holanda x Japão

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 14 de junho, domingo, às 17h (de Brasília);

🏟️ AT&T Stadium, Dallas, EUA.

Holanda x Suécia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 20 de junho, sábado, às 14h (de Brasília);

🏟️ NGR Stadium, Houston, EUA.

Tunísia x Holanda

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ Geha Field, Kansas City, EUA.

Holanda x Japão

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes marcam em Países Baixos x Japão @1.76

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.