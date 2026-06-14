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Conheça Moisés Caicedo, craque do Equador na Copa do Mundo

Meia do Chelsea é a principal referência da equipe de Sebastian Beccacece

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 13:52
Atualizado há 0 minutos
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Seleção equatoriana na Data Fifa (Foto: Divulgação/Equador)
Seleção equatoriana na Data Fifa (Foto: Divulgação/Equador)

Pilar e principal nome do Equador nesta Copa do Mundo, Moisés Caicedo é um volante de 24 anos que atua no Chelsea, da Inglaterra, e é considerado um dos melhores do mundo na posição. É um meio-campista completo, e por isso o jogo da seleção passa sempre por ele. Caicedo tem forte poder de marcação e leitura de jogo, o que contribui para desarmar e recuperar bolas com facilidade, sendo um grande 'cão de caça'.

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    • Caicedo também tem grande vigor físico, é alto e consegue explorar sua explosão no jogo aéreo ofensivo e defensivo, atuando em um 'box to box' de muita intensidade, seja protegendo a intermediária de sua defesa, quanto pisando na área adversária para finalizar. Sua versatilidade se estende à progressão ao ataque, graças à sua qualidade de saída de bola e excelente construção de jogadas, o que permite que seja avançado e atue mais como um meia-atacante, se necessário.  

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    Moisés Caicedo pela seleção do Equador (Foto: Instagram/@moises_caicedo55)

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    Carreira de Caicedo

    Nascido em Santo Domingo, no Equador, Caicedo despontou nas categorias de base do Independiente del Valle, clube tradicional e conhecido por ser um grande formador de talentos do país. O desempenho chamou a atenção do futebol europeu e, ainda jovem, ele se transferiu para o Brighton, da Inglaterra, onde ganhou destaque na Premier League por sua intensidade, capacidade de marcação e qualidade na saída de bola.

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    O salto definitivo na carreira aconteceu quando foi contratado pelo Chelsea em uma das negociações mais caras da história do futebol inglês. Desde então, Caicedo se consolidou como um dos melhores volantes do mundo, combinando força física, inteligência tática e qualidade nos passes. Por tudo isso, Caicedo se tornou uma peça indispensável tanto no clube inglês quanto na seleção equatoriana.

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    Pelo Equador, Caicedo representa a nova geração que recolocou o país entre as forças emergentes da América do Sul. Diferente de seleções que dependem de um atacante para decidir partidas, o jogo equatoriano passa pelos pés do volante. É ele quem dita o ritmo, protege a defesa e também inicia as transições ofensivas, funcionando como o verdadeiro 'motorzinho' da equipe.

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    Com Moisés Caicedo, o Equador estreia neste domingo na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, às 20h, na Filadélfia. O jogo é válido pelo grupo E da competição.

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