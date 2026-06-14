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Por onde andam os jogadores da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre o Brasil?

Campeões mundiais em 2014, alemães vivem novas fases da carreira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 14:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Brasil x Alemanha
Alemanha aplicou 7 a 1 dentro do Mineirão (Foto: Adrian Dennis / AFP)

No dia 8 de julho de 2014, a Alemanha aplicou uma das derrotas mais marcantes da história do futebol ao vencer o Brasil por 7 a 1, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo. Doze anos depois, os jogadores que participaram daquela partida vivem realidades bastante diferentes.

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    O principal remanescente da equipe alemã é Manuel Neuer. Aos 40 anos, o goleiro segue no Bayern de Munique e surpreendeu ao retornar da aposentadoria internacional para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Alemanha. O veterano voltou a ser o titular da seleção comandada por Julian Nagelsmann.

    ➡️Neuer vai jogar a Copa do Mundo? Entenda a situação do goleiro da Alemanha

    Thomas Müller também continua jogando. Aos 36 anos, o atacante deixou o Bayern de Munique após uma trajetória histórica no clube e atualmente atua pelo Vancouver Whitecaps, da MLS. O alemão, porém, não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026.

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    Julian Draxler, que tinha apenas 20 anos durante o Mundial no Brasil, segue em atividade e atua no futebol do Catar.

    Na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a Seleção Brasileira sofreu sua maior humilhação. Levou goleada de 7 a 1 para a Alemanha dentro de casa.
    FABRICE COFFRINI / AFP

    Defensores da Alemanha seguiram caminhos diferentes

    Capitão da seleção campeã mundial, Philipp Lahm encerrou a carreira em 2017 e tornou-se uma das figuras mais influentes da gestão esportiva alemã. O ex-lateral foi diretor da Eurocopa de 2024.

    Jérôme Boateng prolongou a carreira por mais tempo, mas já está longe do protagonismo que teve no Bayern de Munique e na seleção alemã.

    Mats Hummels anunciou aposentadoria em 2025 após mais de uma década entre Borussia Dortmund, Bayern e seleção alemã.

    Benedikt Höwedes deixou os gramados em 2020 e passou a atuar como comentarista e integrante de projetos ligados à seleção alemã.

    Per Mertesacker, aposentado desde 2018, trabalha no desenvolvimento de jovens atletas e gestão esportiva.

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    Ex-meio-campistas viraram empresários e comentaristas

    Sami Khedira encerrou a carreira em 2021 e passou a investir em negócios fora do futebol, além de atuar como comentarista em transmissões esportivas.

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    Bastian Schweinsteiger também migrou para a televisão após a aposentadoria, tornando-se um dos comentaristas mais conhecidos da Alemanha.

    Mesut Özil deixou os gramados em 2023. Desde então, dedica-se a projetos empresariais e costuma chamar atenção por sua intensa rotina de treinamento físico.

    Toni Kroos foi um dos últimos a se aposentar. O ex-camisa 8 encerrou a carreira após a Eurocopa de 2024, depois de uma passagem histórica pelo Real Madrid.

    Os atacantes da Alemanha no 7 a 1

    Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas do Mundo, aposentou-se em 2016 e seguiu carreira como treinador. André Schürrle surpreendeu ao abandonar o futebol aos 29 anos, em 2020. Hoje se dedica a desafios de resistência física, montanhismo e projetos ligados ao bem-estar.

    Mario Götze, autor do gol do título mundial contra a Argentina na final de 2014, permaneceu no futebol profissional por vários anos e segue ligado ao esporte como um dos símbolos daquela geração.

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