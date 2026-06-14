Ibrahimović opina que Hakimi deveria ter sido expulso após cometer falta em Vini Jr. A forte chegada do lateral marroquino gera debate

O empate na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 continua a render polêmica fora de campo. A lenda sueca Zlatan Ibrahimović criticou duramente a atuação da arbitragem no confronto contra Marrocos, ao afirmar que o lateral Achraf Hakimi merecia o cartão vermelho direto após uma entrada violenta no tornozelo de Vini Jr.

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— Hakimi fez uma entrada imprudente no tornozelo de Vini Jr. com a sola da chuteira. Quando vi a jogada, minha reação foi simples: o árbitro deveria ter intervindo e expulsado o jogador — disparou Ibrahimović, em entrevista ao canal Fox Sports.

Para o astro sueco, a integridade física do camisa 7 da Seleção Brasileira ficou em risco, o que justifica a gravidade do lance:

— Não se trata de reputação ou do momento da partida, mas da segurança do atleta. O atacante já havia passado por ele, o perigo era evidente e a entrada de Hakimi foi muito tardia — completou.

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Slavko Vinčić em ação na estreia brasileira na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Nota 3: Árbitro sob fogo cruzado

As críticas de Ibrahimović endossam o coro dos analistas de arbitragem. O juiz esloveno Slavko Vinčić virou alvo de contestação global pelo desempenho no duelo entre os Leões do Atlas e a Seleção Brasileira. O portal espanhol Archivo VAR, especializado no setor, atribuiu uma nota 3 de 10 ao trabalho do juiz, sob a justificativa de que o time brasileiro sofreu uma grande injustiça técnica.

De acordo com a avaliação do site, Vinčić demonstrou incapacidade para controlar os nervos da partida, acumulou erros de julgamento e causou extrema insatisfação em ambos os lados do campo.

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Cenário no Grupo C

Com o tropeço na estreia, o Brasil encerrou a primeira rodada na terceira colocação do Grupo C. A chance de recuperação da equipe comandada por Carlo Ancelotti ocorre na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde a equipe busca a primeira vitória no Mundial.

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