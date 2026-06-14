Quem é Nathaniel Brown, a promessa que defende a Alemanha na Copa do Mundo? Defensor de 23 anos é a aposta de renovação da tetracampeã mundial

O processo de renovação da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 trouxe rostos jovens, modernos e com muita fome de bola para os gramados americanos. Na partida de estreia do torneio, diante da estreante seleção caribenha de Curaçao, um dos nomes que mais desperta a curiosidade é o do lateral-esquerdo Nathaniel Brown.

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➡️ Do 7 a 1 aos vexames: Alemanha quer voltar ao protagonismo na Copa do Mundo

Lamine Yamal conduz a bola e disputa com Nathaniel Brown em Barcelona x Eintracht Frankfurt (Foto: Josep Lago / AFP)

Com 23 anos, o defensor surge como a solução para uma das posições mais contestadas da Mannschaft nos últimos anos e já atrai os holofotes do mercado da bola. O Bayern de Munique está prestes a fechar a contratação do lateral como seu primeiro grande reforço para esta janela de transferências de verão.

As tratativas com o Eintracht Frankfurt entraram na fase final após um acordo pelo valor da transferência. Segundo o jornal Bild, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, e o diretor do Frankfurt, Markus Krösche, selaram um pacote total de 55 milhões de euros (incluindo bônus).

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Quem é Nathaniel Brown ?

Nascido em Amberg, na Alemanha, Nathaniel Brown construiu sua trajetória de base mostrando uma evolução física impressionante. Ele chamou a atenção dos olheiros do país atuando pelo Nuremberg, onde se profissionalizou e rapidamente se destacou pela facilidade em atuar tanto como lateral-esquerdo clássico quanto como um ala ou meio-campista pelo setor canhoto.

O salto na carreira aconteceu com sua transferência para o Eintracht Frankfurt. Sob os holofotes da Bundesliga e de competições europeias, Brown amadureceu defensivamente, refinou seus cruzamentos e transformou-se em um dos laterais mais valorizados do planeta, carimbando sua vaga definitiva na lista de convocados de Julian Nagelsmann para o Mundial.