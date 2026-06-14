Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo? Meia do FC Zürich empata o jogo contra a Alemanha com um belo chute

O dia 14 de junho de 2026 ficará para sempre marcado como a data mais importante do futebol de Curaçao. Em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, a seleção caribenha precisou de poucos minutos para superar o frio na barriga, encarar a tetracampeã Alemanha de igual para igual e balançar as redes no maior palco do esporte mundial.

continua após a publicidade

➡️ Onde fica Curaçao, seleção que estreia hoje na Copa do Mundo?

➡️ Estreantes da Copa: Curaçao chega com técnico histórico e legião de naturalizados

O autor da façanha histórica foi o meio-campista Livano Comenencia. Ele marcou o primeiro gol de Curaçao na história das Copas, explodindo o banco de reservas e os torcedores caribenhos em uma celebração inesquecível em solo americano.

continua após a publicidade

O meio-campista de Curaçao, número 08, Livano Comenencia, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)

Como era de se esperar, a Alemanha tentou impor sua soberania logo no início e abriu o placar cedo. Aos 6 minutos de jogo, o meio-campista Felix Nmecha aproveitou a oportunidade para colocar os alemães em vantagem por 1 a 0.

Sem se abater com o gol sofrido, Curaçao se lançou ao ataque. Pouco tempo depois, Livano Comenencia recebeu na intermediária, calibrou a pontaria e desferiu um belo chute, sem chances de defesa para a retaguarda alemã. O gol de empate selou a imortalidade do camisa 8 no esporte de seu país.

continua após a publicidade

Quem é Livano Comenencia, ídolo de Curaçao?

Atualmente defendendo as cores do FC Zürich, da Suíça, Comenencia é uma das engrenagens fundamentais do meio-campo caribenho. Conhecido por sua excelente leitura de jogo e infiltração, ele ostenta a marca de 3 gols em 20 partidas oficiais pela sua seleção nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.