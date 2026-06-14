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Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?

Meia do FC Zürich empata o jogo contra a Alemanha com um belo chute

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 14:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O meio-campista Livano Comenenci de Curaçao comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao
Livano Comenenci comemora após marcar um gol durante a partida entre Alemanha e Curaçao (Foto: Paul Ellis / AFP)

O dia 14 de junho de 2026 ficará para sempre marcado como a data mais importante do futebol de Curaçao. Em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, a seleção caribenha precisou de poucos minutos para superar o frio na barriga, encarar a tetracampeã Alemanha de igual para igual e balançar as redes no maior palco do esporte mundial.

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    O autor da façanha histórica foi o meio-campista Livano Comenencia. Ele marcou o primeiro gol de Curaçao na história das Copas, explodindo o banco de reservas e os torcedores caribenhos em uma celebração inesquecível em solo americano.

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    O meio-campista de Curaçao, número 08, Livano Comenencia, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)
    O meio-campista de Curaçao, número 08, Livano Comenencia, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Como era de se esperar, a Alemanha tentou impor sua soberania logo no início e abriu o placar cedo. Aos 6 minutos de jogo, o meio-campista Felix Nmecha aproveitou a oportunidade para colocar os alemães em vantagem por 1 a 0.

    Sem se abater com o gol sofrido, Curaçao se lançou ao ataque. Pouco tempo depois, Livano Comenencia recebeu na intermediária, calibrou a pontaria e desferiu um belo chute, sem chances de defesa para a retaguarda alemã. O gol de empate selou a imortalidade do camisa 8 no esporte de seu país.

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    Quem é Livano Comenencia, ídolo de Curaçao?

    Atualmente defendendo as cores do FC Zürich, da Suíça, Comenencia é uma das engrenagens fundamentais do meio-campo caribenho. Conhecido por sua excelente leitura de jogo e infiltração, ele ostenta a marca de 3 gols em 20 partidas oficiais pela sua seleção nacional.

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