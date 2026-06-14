Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking Aos 40 anos, goleiro da Alemanha disputa o quinto Mundial da carreira

Manuel Neuer alcançou mais uma marca histórica na carreira durante a Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos e 79 dias, o goleiro da Alemanha passou a integrar a lista dos jogadores mais velhos a disputar uma edição do Mundial.

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Neuer também se tornou o jogador mais velho da história da Alemanha a atuar em um grande torneio internacional. O goleiro ainda chegou à marca de cinco participações em Copas do Mundo, após defender a seleção alemã nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

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Campeão mundial no Brasil em 2014, Neuer segue como peça importante da equipe alemã mesmo aos 40 anos. Na lista histórica dos atletas mais velhos a entrar em campo em Copas do Mundo, ele aparece entre os principais veteranos da competição. Confira lista divulgada pela Fifa:

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Os jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo

1 . Essam El Hadary (Egito) – 45 anos e 161 dias 2 . Faryd Mondragón (Colômbia) – 43 anos e 3 dias 3 . Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias 4 . Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 41 anos e 0 dias 5 . Peter Shilton (Inglaterra) – 40 anos e 292 dias 6 . Dino Zoff (Itália) – 40 anos e 133 dias 7 . Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos e 79 dias 8 . Ali Boumnijel (Tunísia) – 40 anos e 71 dias 9 . Jim Leighton (Escócia) – 39 anos e 334 dias 10 . David James (Inglaterra) – 39 anos e 330 dias 11 . Atiba Hutchinson (Canadá) – 39 anos e 296 dias 12 . Pepe (Portugal) – 39 anos e 287 dias 13 . Ángel Labruna (Argentina) – 39 anos e 260 dias 14 . Joseph-Antoine Bell (Camarões) – 39 anos e 259 dias 15 . Dani Alves (Brasil) – 39 anos e 213 dias 16 . Stanley Matthews (Inglaterra) – 39 anos e 145 dias 17 . Rafa Márquez (México) – 39 anos e 139 dias 18 . Sergey Ignashevich (Rússia) – 38 anos e 358 dias 19 . Jan Heintze (Dinamarca) – 38 anos e 293 dias 20 . David Seaman (Inglaterra) – 38 anos e 275 dias

(Foto: HANNIBAL HANSCHKE / AFP)

Os jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026

A edição de 2026 reúne diversos veteranos que seguem atuando em alto nível. O mais experiente do torneio é o goleiro Craig Gordon, da Escócia, seguido por Cristiano Ronaldo e Luka Modrić.

1 . Craig Gordon (Escócia) – 43 anos 2 . Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos 3 . Luka Modrić (Croácia) – 40 anos 4 . Guillermo Ochoa (México) – 40 anos 5 . Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos 6 . Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos 7 . Josimar Dias 'Vozinha' (Cabo Verde) – 40 anos 8 . Fernando Muslera (Uruguai) – 40 anos

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