Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking
Aos 40 anos, goleiro da Alemanha disputa o quinto Mundial da carreira
Manuel Neuer alcançou mais uma marca histórica na carreira durante a Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos e 79 dias, o goleiro da Alemanha passou a integrar a lista dos jogadores mais velhos a disputar uma edição do Mundial.
Neuer também se tornou o jogador mais velho da história da Alemanha a atuar em um grande torneio internacional. O goleiro ainda chegou à marca de cinco participações em Copas do Mundo, após defender a seleção alemã nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.
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Campeão mundial no Brasil em 2014, Neuer segue como peça importante da equipe alemã mesmo aos 40 anos. Na lista histórica dos atletas mais velhos a entrar em campo em Copas do Mundo, ele aparece entre os principais veteranos da competição. Confira lista divulgada pela Fifa:
Os jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo
- Essam El Hadary (Egito) – 45 anos e 161 dias
- Faryd Mondragón (Colômbia) – 43 anos e 3 dias
- Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias
- Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 41 anos e 0 dias
- Peter Shilton (Inglaterra) – 40 anos e 292 dias
- Dino Zoff (Itália) – 40 anos e 133 dias
- Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos e 79 dias
- Ali Boumnijel (Tunísia) – 40 anos e 71 dias
- Jim Leighton (Escócia) – 39 anos e 334 dias
- David James (Inglaterra) – 39 anos e 330 dias
- Atiba Hutchinson (Canadá) – 39 anos e 296 dias
- Pepe (Portugal) – 39 anos e 287 dias
- Ángel Labruna (Argentina) – 39 anos e 260 dias
- Joseph-Antoine Bell (Camarões) – 39 anos e 259 dias
- Dani Alves (Brasil) – 39 anos e 213 dias
- Stanley Matthews (Inglaterra) – 39 anos e 145 dias
- Rafa Márquez (México) – 39 anos e 139 dias
- Sergey Ignashevich (Rússia) – 38 anos e 358 dias
- Jan Heintze (Dinamarca) – 38 anos e 293 dias
- David Seaman (Inglaterra) – 38 anos e 275 dias
Os jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026
A edição de 2026 reúne diversos veteranos que seguem atuando em alto nível. O mais experiente do torneio é o goleiro Craig Gordon, da Escócia, seguido por Cristiano Ronaldo e Luka Modrić.
- Craig Gordon (Escócia) – 43 anos
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos
- Luka Modrić (Croácia) – 40 anos
- Guillermo Ochoa (México) – 40 anos
- Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos
- Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos
- Josimar Dias 'Vozinha' (Cabo Verde) – 40 anos
- Fernando Muslera (Uruguai) – 40 anos
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