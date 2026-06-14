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Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking

Aos 40 anos, goleiro da Alemanha disputa o quinto Mundial da carreira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:13
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Manuel Neuer alcançou mais uma marca histórica na carreira durante a Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos e 79 dias, o goleiro da Alemanha passou a integrar a lista dos jogadores mais velhos a disputar uma edição do Mundial.

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    • Neuer também se tornou o jogador mais velho da história da Alemanha a atuar em um grande torneio internacional. O goleiro ainda chegou à marca de cinco participações em Copas do Mundo, após defender a seleção alemã nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

    ➡️Por onde andam os jogadores da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre o Brasil?

    Campeão mundial no Brasil em 2014, Neuer segue como peça importante da equipe alemã mesmo aos 40 anos. Na lista histórica dos atletas mais velhos a entrar em campo em Copas do Mundo, ele aparece entre os principais veteranos da competição. Confira lista divulgada pela Fifa:

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    Os jogadores mais velhos da história das Copas do Mundo

      1.
    1. Essam El Hadary (Egito) – 45 anos e 161 dias
      2. 2.
    2. Faryd Mondragón (Colômbia) – 43 anos e 3 dias
      3. 3.
    3. Roger Milla (Camarões) – 42 anos e 39 dias
      4. 4.
    4. Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 41 anos e 0 dias
      5. 5.
    5. Peter Shilton (Inglaterra) – 40 anos e 292 dias
      6. 6.
    6. Dino Zoff (Itália) – 40 anos e 133 dias
      7. 7.
    7. Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos e 79 dias
      8. 8.
    8. Ali Boumnijel (Tunísia) – 40 anos e 71 dias
      9. 9.
    9. Jim Leighton (Escócia) – 39 anos e 334 dias
      10. 10.
    10. David James (Inglaterra) – 39 anos e 330 dias
      11. 11.
    11. Atiba Hutchinson (Canadá) – 39 anos e 296 dias
      12. 12.
    12. Pepe (Portugal) – 39 anos e 287 dias
      13. 13.
    13. Ángel Labruna (Argentina) – 39 anos e 260 dias
      14. 14.
    14. Joseph-Antoine Bell (Camarões) – 39 anos e 259 dias
      15. 15.
    15. Dani Alves (Brasil) – 39 anos e 213 dias
      16. 16.
    16. Stanley Matthews (Inglaterra) – 39 anos e 145 dias
      17. 17.
    17. Rafa Márquez (México) – 39 anos e 139 dias
      18. 18.
    18. Sergey Ignashevich (Rússia) – 38 anos e 358 dias
      19. 19.
    19. Jan Heintze (Dinamarca) – 38 anos e 293 dias
      20. 20.
    20. David Seaman (Inglaterra) – 38 anos e 275 dias
    Union Berlin x Bayern - Neuer
    (Foto: HANNIBAL HANSCHKE / AFP)

    Os jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026

    A edição de 2026 reúne diversos veteranos que seguem atuando em alto nível. O mais experiente do torneio é o goleiro Craig Gordon, da Escócia, seguido por Cristiano Ronaldo e Luka Modrić.

      1.
    1. Craig Gordon (Escócia) – 43 anos
      2. 2.
    2. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos
      3. 3.
    3. Luka Modrić (Croácia) – 40 anos
      4. 4.
    4. Guillermo Ochoa (México) – 40 anos
      5. 5.
    5. Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos
      6. 6.
    6. Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos
      7. 7.
    7. Josimar Dias 'Vozinha' (Cabo Verde) – 40 anos
      8. 8.
    8. Fernando Muslera (Uruguai) – 40 anos

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