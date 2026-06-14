Costa do Marfim jogou quantas Copas do Mundo? Será a quarta participação dos Elefantes no maior torneio do futebol mundial

Pela primeira vez desde 2014, a Costa do Marfim retorna à Copa do Mundo. Esta será a quarta participação dos Elefantes na história da competição. No Mundial do Brasil, ficou perto de alcançar as oitavas de final.

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Campeões africanos em 2024, os comandados de Emerse Faé vão à América do Norte em busca de um objetivo que mobiliza o país há 20 anos: avançar aos mata-matas, algo que os Elefantes jamais conseguiram em suas três participações anteriores, desde a estreia em 2006.

Linha do tempo na Copa do Mundo:

A primeira aparição da seleção marfinense em uma Copa do Mundo aconteceu na Alemanha, em 2006. Embalada por uma geração talentosa liderada por Didier Drogba, Yaya Touré e Kolo Touré, a equipe caiu em um grupo extremamente complicado, ao lado de Argentina e Holanda. Apesar das boas atuações, foi derrotada pelos dois favoritos e se despediu da competição com uma vitória por 3 a 2 sobre Sérvia e Montenegro.

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Quatro anos depois, na África do Sul, a história voltou a se repetir. Os Elefantes tiveram pela frente outro grupo de peso, que contava com Brasil e Portugal. O empate sem gols contra os portugueses e a vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Norte não foram suficientes para evitar a eliminação ainda na primeira fase. A derrota para a Seleção Brasileira acabou sendo determinante para o desfecho da campanha.

A edição de 2014, disputada justamente em solo brasileiro, foi a que deixou a maior sensação de oportunidade desperdiçada. Depois de vencer o Japão na estreia, a Costa do Marfim precisava apenas de um empate diante da Grécia para garantir uma classificação inédita às oitavas de final. Os marfinenses chegaram a igualar o marcador no segundo tempo, mas sofreram um gol de pênalti nos acréscimos e acabaram derrotados por 2 a 1, encerrando mais uma vez sua participação na fase de grupos.

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Costa do Marfim participa pela quarta vez de uma Copa do Mundo. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A reconstrução da Costa do Marfim:

Desde então, a seleção passou por um período de reconstrução e ficou fora das Copas de 2018 e 2022. O retorno ao cenário mundial foi consolidado após a conquista da Copa Africana de Nações de 2024, disputada em casa. Sob o comando de Emerse Faé, a equipe surpreendeu ao levantar o troféu continental e recuperou o protagonismo no futebol africano.

A classificação para o Mundial de 2026 veio com autoridade. A Costa do Marfim terminou as Eliminatórias Africanas na liderança de seu grupo, de forma invicta, garantindo o retorno à principal competição do futebol mundial após 12 anos de ausência. Agora, a nova geração, formada por atletas como Franck Kessié, Simon Adingra, Sébastien Haller e outros destaques do futebol europeu, tentará alcançar uma marca que escapou até mesmo ao lendário time de Drogba: colocar os Elefantes entre os 16 melhores do planeta.

Ao longo de suas participações em Copas do Mundo, a Costa do Marfim disputou nove partidas, conquistou três vitórias, um empate e sofreu cinco derrotas. O retrospecto demonstra que a seleção africana frequentemente competiu em alto nível contra adversários tradicionais, mas ainda busca transformar o potencial em uma campanha histórica. Em 2026, os Elefantes terão mais uma oportunidade de escrever um capítulo inédito em sua trajetória.

Agenda:

Costa do Marfim x Equador - 20h (de Brasília) - Filadélfia (EUA) - 1ª fase da Copa do Mundo (Grupo E)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h (de Brasília) - Toronto Field (Canadá) - 1ª fase da Copa do Mundo (Grupo E)

Curaçao x Costa do Marfim - 17h (de Brasília) - Filadélfia (EUA) - 1ª fase da Copa do Mundo (Grupo E)