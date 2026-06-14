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Qual o único país que jogou todas as Copas do Mundo?

Somente uma seleção participa do torneio desde 1930

PorLance!São Paulo (SP)
14/06/2026 14:25
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Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Se existe uma seleção que simboliza a história da Copa do Mundo, essa equipe é o Brasil. A Seleção Brasileira é a única que participou de todas as edições do torneio desde 1930 e mantém um recorde que nenhum outro país conseguiu alcançar.

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    • Ao longo de 23 Copas do Mundo disputadas até aqui, o Brasil esteve presente em todas elas, desde a estreia no Uruguai, em 1930, até a classificação para a edição de 2026. A equipe também é a maior campeã da competição, com cinco títulos conquistados: as taças vieram nas edições de 1958, na Suécia, 1962, no Chile, 1970, no México, 1994, nos Estados Unidos, e 2002, na Coreia do Sul e Japão.

    Além dos cinco títulos, o Brasil também acumula duas campanhas de vice-campeão (1950 e 1998), dois terceiros lugares (1938 e 1978) e dois quartos lugares (1974 e 2014).

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    Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002
    Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

    Números do Brasil em Copas do Mundo

    1. 23 participações em 23 edições
    2. 5 títulos mundiais
    3. 114 jogos disputados
    4. 76 vitórias
    5. 19 empates
    6. 19 derrotas
    7. 235 gols marcados
    8. 116 gols sofridos

    As campanhas campeãs do Brasil

    • 1958 (Suécia) – primeiro título mundial
    • 1962 (Chile) – bicampeonato consecutivo
    • 1970 (México) – tricampeonato com a equipe de Pelé
    • 1994 (Estados Unidos) – tetra após 24 anos de jejum
    • 2002 (Coreia do Sul e Japão) – penta liderado por Ronaldo

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