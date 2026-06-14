Qual o único país que jogou todas as Copas do Mundo? Somente uma seleção participa do torneio desde 1930

Se existe uma seleção que simboliza a história da Copa do Mundo, essa equipe é o Brasil. A Seleção Brasileira é a única que participou de todas as edições do torneio desde 1930 e mantém um recorde que nenhum outro país conseguiu alcançar.

continua após a publicidade

Ao longo de 23 Copas do Mundo disputadas até aqui, o Brasil esteve presente em todas elas, desde a estreia no Uruguai, em 1930, até a classificação para a edição de 2026. A equipe também é a maior campeã da competição, com cinco títulos conquistados: as taças vieram nas edições de 1958, na Suécia, 1962, no Chile, 1970, no México, 1994, nos Estados Unidos, e 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Além dos cinco títulos, o Brasil também acumula duas campanhas de vice-campeão (1950 e 1998), dois terceiros lugares (1938 e 1978) e dois quartos lugares (1974 e 2014).

continua após a publicidade

➡️ Estreantes da Copa: Curaçao chega com técnico histórico e legião de naturalizados

Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

Números do Brasil em Copas do Mundo

23 participações em 23 edições 5 títulos mundiais 114 jogos disputados 76 vitórias 19 empates 19 derrotas 235 gols marcados 116 gols sofridos

As campanhas campeãs do Brasil

1958 (Suécia) – primeiro título mundial

– primeiro título mundial 1962 (Chile) – bicampeonato consecutivo

– bicampeonato consecutivo 1970 (México) – tricampeonato com a equipe de Pelé

– tricampeonato com a equipe de Pelé 1994 (Estados Unidos) – tetra após 24 anos de jejum

– tetra após 24 anos de jejum 2002 (Coreia do Sul e Japão) – penta liderado por Ronaldo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.