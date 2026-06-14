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Curaçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do Mundo

Ilha caribenha tem metade da população que os islandeses tinham na Copa de 2018

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores de Curaçao comemoram após marcarem um gol durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)
Jogadores de Curaçao comemoram após marcarem um gol durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)

O gol anotado pelo meio-campista Livano Comenencia, aos 20 minutos de jogo contra a poderosa Alemanha, neste domingo (14), transcendeu o placar da estreia. O chutaço que balançou as redes europeias colocou a simpática ilha de Curaçao em um topo histórico e vitalício: agora, o território caribenho é, oficialmente, o menor país a já ter marcado um gol na história das Copas do Mundo desde a primeira edição do torneio, em 1930.

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  • O meio-campista Livano Comenenci de Curaçao comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao

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    O meio-campista de Curaçao, número 08, Livano Comenencia, comemora após marcar um gol durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)<br>

    Com uma população estimada em cerca de 156 mil habitantes, Curaçao quebrou um recorde que parecia difícil de ser batido. A marca anterior pertencia à carismática seleção da Islândia, que chocou o planeta na Copa de 2018 com seus 300 mil habitantes ao arrancar um empate com gols diante da Argentina e balançar as redes contra a Croácia. Os caribenhos conseguiram o feito tendo rigorosamente a metade da população dos islandeses.

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    Menor que cidades brasileiras e o passaporte da Fifa

    Para se ter uma noção da dimensão geográfica e demográfica do feito, os 444 km² de território e os 156 mil moradores de Curaçao representam uma população menor do que a de muitos municípios médios brasileiros, como Petrópolis (RJ) e Foz do Iguaçu (PR).

    Politicamente, a ilha não figura como um Estado soberano independente, mas sim como um país constituinte do Reino dos Países Baixos (assim como a vizinha Aruba). Isso, contudo, não é um impasse para a bola rolar: a Fifa não exige a soberania total de um território para integrá-lo às suas competições oficiais; basta possuir uma federação própria e organizada. É o exato mesmo modelo jurídico-esportivo adotado por potências britânicas como Escócia e País de Gales, que fazem parte do Reino Unido.

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    Com a bola na rede de Comenencia, o ranking de nações de menor densidade populacional a deixar sua marca nos Mundiais ganhou um novo e orgulhoso líder.

    📉 Os menores países (em população) com gols em Copas:

      1.
    1. Curaçao (2026) – ~156 mil habitantes
      2. 2.
    2. Islândia (2018) – ~300 mil habitantes
      3. 3.
    3. Trinidad e Tobago (2006) – Pouco mais de 1 milhão de habitantes
      4. 4.
    4. Irlanda do Norte (1958) – Pouco mais de 1 milhão de habitantes

    A engrenagem por trás dessa façanha passa por uma curiosa dinâmica de elenco. Dos 26 atletas convocados para defender a seleção na América central, 25 nasceram na Holanda. Eles são filhos e netos da forte comunidade de imigrantes caribenhos que optaram por defender suas raízes familiares. A belíssima exceção à regra é o atacante Tahith Chong, nascido justamente na capital Willemstad e legítimo fruto da terra que hoje faz o planeta inteiro aplaudir o futebol do Caribe.

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