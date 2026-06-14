Promessa alemã, Musiala supera lesão e chega à segunda Copa do Mundo Jogador do Bayern de Munique superou uma sequência de duas lesões antes do Mundial

Em uma seleção alemã que busca recuperar o protagonismo no cenário mundial, um jogador ganha muito destaque, quando o assunto é presente e futuro neste time: Jamal Musiala. Aos 23 anos, o meia-atacante chega à sua segunda Copa do Mundo já consolidado como uma das principais estrelas do país e uma das maiores referências técnicas da nova geração do futebol europeu.

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Dono de um estilo de jogo marcado pela velocidade, criatividade e capacidade de decidir partidas em espaços reduzidos, Musiala assumiu protagonismo cada vez maior no Bayern de Munique e na seleção alemã. Apesar da pouca idade, o jogador já carrega a responsabilidade de ser um dos líderes ofensivos da equipe comandada por Julian Nagelsmann no Mundial de 2026.

A trajetória meteórica ajuda a explicar a expectativa em torno do camisa 10. Revelado nas categorias de base do Bayern, Musiala estreou entre os profissionais ainda adolescente e rapidamente se tornou peça fundamental do clube mais vencedor da Alemanha. Desde então, acumulou títulos, convocações e atuações decisivas em grandes competições.

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Lesão na temporada com o Bayern

A trajetória recente de Musiala também foi marcada por um importante desafio físico. Em março de 2026, o meia sofreu uma distensão no tornozelo esquerdo, justamente semanas após retornar de uma longa recuperação. Antes disso, ele havia passado cerca de seis meses afastado dos gramados em razão de uma grave fratura na fíbula e de uma lesão ligamentar no mesmo tornozelo. A sequência de problemas gerou preocupação na Alemanha e no Bayern de Munique, mas o jogador conseguiu superar o período difícil, retomou sua forma e voltou a ser peça fundamental tanto no clube bávaro quanto na seleção alemã para disputar a Copa do Mundo.

Musiala sofreu grave lesão na partida contra o PSG (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Pelo Bayern de Munique nesta temporada, Musiala somou uma assistência em três partidas da Copa da Alemanha. Na Champions League, marcou dois gols e distribuiu uma assistência em seis jogos. Já na Bundesliga, registrou três gols e quatro assistências em 15 partidas, mantendo a regularidade, apesar dos poucos jogos em campo.

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Na seleção alemã, a expectativa é que ele seja o cérebro da equipe durante a Copa do Mundo. Capaz de atuar tanto como meia central quanto pelos lados do campo, Musiala oferece versatilidade e poder de criação para um time que aposta em sua juventude para voltar a brigar pelo título mundial.

A Copa de 2026 representa mais um capítulo importante em sua carreira. Depois de participar do Mundial de 2022 ainda como uma promessa, Musiala desembarca nesta edição em outro patamar: o de estrela consolidada. Aos 23 anos, ele disputa sua segunda Copa do Mundo, mas já carrega o peso e a responsabilidade de liderar uma das seleções mais tradicionais da história do futebol.

Jamal Musiala durante a partida do Campeonato Alemão, jogando pelo Bayern de Munique. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP)

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