Palpite Lance! aponta favoritos para jogos de domingo na Copa do Mundo Confira os palpites da redação e do público do Lance!

A bola ainda não rolou para os quatro jogos deste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026, mas os palpites já movimentam os bastidores do torneio. Nas enquetes promovidas pelo Lance!, os leitores apontaram Alemanha, Equador e Suécia como favoritos em seus respectivos compromissos, enquanto o duelo entre Holanda e Japão aparece como o mais equilibrado. Já entre os jornalistas da redação, o cenário tem algumas diferenças, com maior confiança em Alemanha e Suécia, além de um leve favoritismo para Equador e uma disputa aberta entre holandeses e japoneses.

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No confronto entre Alemanha e Curaçao, válido pelo Grupo G, a confiança do público está totalmente voltada para a seleção alemã. Em enquete realizada no portal, 78% dos leitores apostaram em vitória da Alemanha, enquanto 13% acreditam em empate e apenas 9% enxergam um triunfo de Curaçao.

Entre os jornalistas do Lance!, o favoritismo alemão é ainda maior. A Alemanha recebeu o equivalente a 94,1% das escolhas. O empate e uma vitória de Curaçao ficaram juntos na projeção de 2,9%.

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Já em Holanda x Japão, o cenário é bem mais equilibrado. Entre os leitores, a Holanda aparece com apenas 14% dos votos, enquanto o empate lidera com 50% e o Japão surge logo atrás, com 36% das escolhas.

Na redação, porém, o panorama é diferente. A Holanda recebeu 39,4% dos votos, contra os 36,4% Japão. O empate apareceu na sequência, com votos equivalentes a 24,2%.

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Em Costa do Marfim x Equador, os leitores apontaram ligeiro favoritismo para os sul-americanos. O Equador recebeu 46% das escolhas, enquanto o empate ficou com 31% e a Costa do Marfim apareceu com 23%.

Entre os jornalistas do Lance!, a tendência também favorece o Equador, mas de forma menos acentuada. Os equatorianos receberam 42,4% dos votos da redação. O empate ficou logo atrás, com 36,4%, enquanto a Costa do Marfim recebeu o equivalente a 21,2%.

Por fim, em Suécia x Tunísia, o favoritismo dos europeus é amplo entre os leitores. A Suécia recebeu 67% dos votos, enquanto empate e vitória tunisiana aparecem empatados, ambos com 17%.

Na redação, a confiança na seleção sueca é praticamente a mesma. A Suécia recebeu 65,7% dos votos da redação. O empate apareceu em seguida com 28,6%, enquanto a Tunísia recebeu o equivalente a 5,7%.

Assim, leitores e jornalistas do Lance! convergem no favoritismo de Alemanha, Equador e Suécia, enquanto Holanda e Japão surgem como o confronto mais imprevisível deste sábado. A resposta definitiva, porém, virá dentro de campo, nos quatro jogos que prometem movimentar mais um dia de Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir aos jogos:

14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV

17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv

23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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