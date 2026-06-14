Por que o Equador perdeu 3 pontos nas Eliminatórias para Copa do Mundo? Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), diante da Costa do Marfim

Mesmo terminando as Eliminatórias Sul-Americanas na segunda colocação, atrás apenas da campeã Argentina, o Equador chegou à Copa do Mundo de 2026 carregando uma marca incomum: a seleção iniciou a competição classificatória com três pontos negativos.

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A punição foi determinada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em novembro de 2022, após o encerramento do polêmico caso envolvendo o lateral Byron Castillo. O Chile denunciou a Federação Equatoriana de Futebol alegando que o jogador teria utilizado documentação irregular relacionada ao seu local e data de nascimento durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. A acusação sustentava que Castillo teria nascido na Colômbia, e não no Equador.

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Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), diante da Costa do Marfim. (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

Entenda o caso do Equador nas Eliminatórias:

Embora a Fifa tenha rejeitado inicialmente os recursos apresentados pelos chilenos e mantido a classificação equatoriana para o Mundial de 2022, o caso chegou ao TAS, última instância da Justiça esportiva internacional. O tribunal decidiu preservar a vaga do Equador na Copa do Catar e reconheceu a elegibilidade esportiva do atleta.

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No entanto, concluiu que houve utilização de documentos com informações falsas durante o processo de registro do jogador. Como consequência, a federação equatoriana recebeu multa financeira e foi obrigada a iniciar as Eliminatórias para 2026 com três pontos a menos.

A sanção transformou a campanha equatoriana em uma das mais impressionantes da história recente das Eliminatórias Sul-Americanas. Mesmo partindo de uma desvantagem inédita, a equipe conseguiu se consolidar entre as melhores seleções do continente e terminou a disputa na segunda posição da tabela, assegurando vaga direta no Mundial.

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Agora, o Equador inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 justamente com a missão de transformar a superação das Eliminatórias em combustível para buscar uma campanha histórica. Neste domingo (14), a seleção faz sua estreia diante da Costa do Marfim pelo Grupo E, tentando confirmar em campo o status conquistado durante a classificação: o de uma das equipes mais competitivas da América do Sul no atual ciclo.

Agenda do Equador na Copa do Mundo (1ª fase do Grupo E)

14.06 (domingo) - Costa do Marfim x Equador - 20h (de Brasília) - Filadélfia (EUA)

20.06 (sábado) - Equador x Curaçao - 21h (de Brasília) - Kansas City (EUA)

25.06 (quinta) - Equador x Alemanha - 17h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)