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Veja os quatro gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 14:23
Atualizado há 1 minutos
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O meio-campista de Curaçao, nº 07 Juninho Bacuna (C), disputa a bola com o zagueiro alemão nº 06 Joshua Kimmich (E) e o zagueiro alemão nº 23 Felix Nmecha durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)
O meio-campista de Curaçao, nº 07 Juninho Bacuna (C), disputa a bola com o zagueiro alemão nº 06 Joshua Kimmich (E) e o zagueiro alemão nº 23 Felix Nmecha durante a partida de futebol do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em Houston (Foto: Paul Ellis / AFP)

Alemanha e Curaçao estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, a seleção europeia vai vencendo por 3 a 1, com gols de Nmecha e Schlotterback, para a Alemanha, e Comenencia, para Curaçao. Veja as jogadas abaixo:

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    • Onde assistir Alemanha x Curaçao

    Alemanha Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTVClique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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    Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.

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    A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal MusialaFlorian WirtzKai HavertzLeroy Sané Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.

    Do outro lado da Alemanha, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.

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    A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro BacunaJuninho BacunaTahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível. Promessa de emoção para Alemanha x Curaçao.

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