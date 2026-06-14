Veja os quatro gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Alemanha e Curaçao estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até aqui, a seleção europeia vai vencendo por 3 a 1, com gols de Nmecha e Schlotterback, para a Alemanha, e Comenencia, para Curaçao. Veja as jogadas abaixo:

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🚨🌎 FELIX NMECHA OPENS THE SCORING FOR GERMANY!



Germany 1-0 Curacao.pic.twitter.com/6x546nw09B — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 14, 2026

🚨🌎 LIVANO COMENENCIA HAS EQUALIZED F0R CURACAO! INCREDIBLE! 🤯



Germany 1-1 Curacao.pic.twitter.com/gtOPF7Nv7W — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 14, 2026

🚨🌎 NICO SCHLOTTERBECK GIVES GERMANY THE LEAD!



Germany 2-1 Curacao.pic.twitter.com/C5y8MpSufV — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 14, 2026

PARTIU KAI HAVERTZ BATEU… GOL DA ALEMANHA DE PÊNALTI. 🇩🇪



ALEMANHA 3-1 CURAÇAO



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/LcnkER4MPp — Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 14, 2026

Onde assistir Alemanha x Curaçao

Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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A Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.

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A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané e Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.

Do outro lado da Alemanha, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.

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A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível. Promessa de emoção para Alemanha x Curaçao.