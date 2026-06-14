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Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a Argélia

Albiceleste busca tetracampeonato mundial nos Estados Unidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:11
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Argentina contará com uma espécie de amuleto da sorte na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O árbitro da partida será o polonês Szymon Marciniak, que foi quem comandou a decisão do Mundial de 2022 em que a Albiceleste venceu a França nos pênaltis.

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    Além da decisão, Szymon Marciniak também apitou Argentina x Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a Albiceleste conquistou uma vitória por 2 a 1 e avançou às quartas de final, onde enfrentaria e venceria a Holanda nos pênaltis.

    Essa será a quarta partida que Szymon Marciniak apitará um jogo da Argentina em uma Copa do Mundo. O polonês também comandou o empate com a Islândia em 1 a 1 no Mundial de 2018, que foi disputado na Rússia.

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    Szymon Marciniak - Champions League
    Szymon Marciniak apitou três jogos da Argentina em Copas do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Argentina se prepara para estreia na Copa do Mundo

    A Argentina está ciente de que não contará com Nicolás Tagliafico na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia. Nos próximos treinos, Lionel Scaloni endereçará os atletas que iniciarão a partida levando em conta a necessidade da Albiceleste diante do adversário mais difícil da chave, mas também a recuperação física de nomes importantes do elenco, como Nahuel Molina, Leandro Paredes e Julián Álvarez.

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