Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a Argélia Albiceleste busca tetracampeonato mundial nos Estados Unidos

A Argentina contará com uma espécie de amuleto da sorte na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O árbitro da partida será o polonês Szymon Marciniak, que foi quem comandou a decisão do Mundial de 2022 em que a Albiceleste venceu a França nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da decisão, Szymon Marciniak também apitou Argentina x Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a Albiceleste conquistou uma vitória por 2 a 1 e avançou às quartas de final, onde enfrentaria e venceria a Holanda nos pênaltis.

Essa será a quarta partida que Szymon Marciniak apitará um jogo da Argentina em uma Copa do Mundo. O polonês também comandou o empate com a Islândia em 1 a 1 no Mundial de 2018, que foi disputado na Rússia.

continua após a publicidade

Szymon Marciniak apitou três jogos da Argentina em Copas do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Argentina se prepara para estreia na Copa do Mundo

A Argentina está ciente de que não contará com Nicolás Tagliafico na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia. Nos próximos treinos, Lionel Scaloni endereçará os atletas que iniciarão a partida levando em conta a necessidade da Albiceleste diante do adversário mais difícil da chave, mas também a recuperação física de nomes importantes do elenco, como Nahuel Molina, Leandro Paredes e Julián Álvarez.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.