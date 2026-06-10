Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa Atacante do Corinthians ainda busca melhor condição física

O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, falou sobre a possibilidade de Memphis Depay ser titular na estreia da equipe na Copa do Mundo, que acontece no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas.

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No último amistoso antes da primeira partida no Mundial, na vitória holandesa por 2 a1 contra Uzbequistão, o atacante do Corinthians sequer saiu do banco de reservas.

— Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda [...] Não estou descartando nada — disse Koeman.

Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /

Memphis busca maior sequência no ano

Se tratando da maior competição que um jogador de futebol pode disputar, a Copa do Mundo exige dedicação física máxima dos convocados. Esse aspecto ganha ainda mais relevância por se tratar de um torneio de tiro curto, com no máximo oito partidas disputadas em sequência. E é justamente essa sequência que Memphis ainda não conseguiu manter de forma constante no Corinthians.

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O atacante viveu duas séries mais longas de jogos em 2026, ambas no início da temporada. Dos 14 jogos e 805 minutos disputados pelo holandês com a camisa do Corinthians neste ano, o camisa 10 acumulou uma sequência de cinco partidas e outra de seis. Somados, esses períodos representam 11 jogos, ou 78% das partidas que disputou na temporada.

O restante da trajetória foi interrompido por lesões, com destaque para um problema na coxa que chegou a gerar dúvidas sobre sua presença na Copa do Mundo.

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Os números indicam uma média de 58 minutos por partida pelo Corinthians em 2026. Considerando também o amistoso preparatório da Holanda contra o Uzbequistão, disputado na última semana, a média cai para 56 minutos por jogo.

Caso a Holanda faça uma campanha até a final, Memphis poderá ser exigido em uma sequência de oito partidas consecutivas, algo que ainda não aconteceu neste ano. Pelo histórico da temporada, o atacante dificilmente atuaria durante os 90 minutos em todos os compromissos. Mantendo a média atual de minutagem, ele somaria cerca de 485 minutos em campo ao longo do torneio.

A Copa do Mundo, portanto, pode representar um marco importante para o atacante. Desde que chegou ao Corinthians, Memphis tem manifestado o desejo de ganhar mais minutos em campo. Em meio às incertezas sobre uma eventual renovação contratual, o holandês também já afirmou que pretende permanecer no clube no segundo semestre. O técnico Fernando Diniz, que trabalhou pouco tempo com o jogador até aqui, também já se mostrou favorável à sua permanência no elenco.

Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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