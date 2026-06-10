logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa

Atacante do Corinthians ainda busca melhor condição física

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/06/2026 09:16
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)
Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)

O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, falou sobre a possibilidade de Memphis Depay ser titular na estreia da equipe na Copa do Mundo, que acontece no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas.

continua após a publicidade
  • Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

    Corinthians volta a atrasar salários de jogadores e comissão técnica

    Corinthians
    Há 46 minutos
  • AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias

    Copa pode exigir de Memphis sequência que ainda não teve no Corinthians em 2026

    Corinthians
    Há 2 horas
  • Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis leva ‘barbeiro do Corinthians’ para concentração da Holanda na Copa

    Copa do Mundo
    Há 10 horas

    • No último amistoso antes da primeira partida no Mundial, na vitória holandesa por 2 a1 contra Uzbequistão, o atacante do Corinthians sequer saiu do banco de reservas.

    — Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda [...] Não estou descartando nada — disse Koeman.

    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /

    Memphis busca maior sequência no ano

    Se tratando da maior competição que um jogador de futebol pode disputar, a Copa do Mundo exige dedicação física máxima dos convocados. Esse aspecto ganha ainda mais relevância por se tratar de um torneio de tiro curto, com no máximo oito partidas disputadas em sequência. E é justamente essa sequência que Memphis ainda não conseguiu manter de forma constante no Corinthians.

    continua após a publicidade

    O atacante viveu duas séries mais longas de jogos em 2026, ambas no início da temporada. Dos 14 jogos e 805 minutos disputados pelo holandês com a camisa do Corinthians neste ano, o camisa 10 acumulou uma sequência de cinco partidas e outra de seis. Somados, esses períodos representam 11 jogos, ou 78% das partidas que disputou na temporada.

    O restante da trajetória foi interrompido por lesões, com destaque para um problema na coxa que chegou a gerar dúvidas sobre sua presença na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Os números indicam uma média de 58 minutos por partida pelo Corinthians em 2026. Considerando também o amistoso preparatório da Holanda contra o Uzbequistão, disputado na última semana, a média cai para 56 minutos por jogo.

    Caso a Holanda faça uma campanha até a final, Memphis poderá ser exigido em uma sequência de oito partidas consecutivas, algo que ainda não aconteceu neste ano. Pelo histórico da temporada, o atacante dificilmente atuaria durante os 90 minutos em todos os compromissos. Mantendo a média atual de minutagem, ele somaria cerca de 485 minutos em campo ao longo do torneio.

    A Copa do Mundo, portanto, pode representar um marco importante para o atacante. Desde que chegou ao Corinthians, Memphis tem manifestado o desejo de ganhar mais minutos em campo. Em meio às incertezas sobre uma eventual renovação contratual, o holandês também já afirmou que pretende permanecer no clube no segundo semestre. O técnico Fernando Diniz, que trabalhou pouco tempo com o jogador até aqui, também já se mostrou favorável à sua permanência no elenco.

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    1. 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
    CorinthiansCopa pode exigir de Memphis sequência que ainda não teve no Corinthians em 2026Há 1 hora
    AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
    Copa do MundoHolanda: Memphis Depay vai jogar a Copa do Mundo de 2026?Há 2 horas
    Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)
    Copa do MundoMemphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na CopaHá 12 horas
    Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoQuem é Lutsharel Geertruida, substituto de Timber na Holanda para a Copa do MundoHá 1 dia
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /
    Copa do MundoKoeman aponta principal problema da Holanda às vésperas da estreia na Copa do MundoHá 1 dia
    Gakpo marcou dois gols para Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)
    Futebol InternacionalCom Memphis no banco, Holanda vence o Uzbequistão antes da CopaHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Verbruggen deixou o campo lesionado (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: goleiro da Holanda sai lesionado durante amistoso e preocupa
    Holanda terá desfalque na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Holanda)
    Por lesão, Holanda corta titular da equipe da Copa do Mundo e define substituto
    Mikel Oyarzabal em ação durante Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (8/6)