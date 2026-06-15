Copa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valioso França, Inglaterra e Espanha fazem o pódio

A Copa do Mundo de 2026 reunirá cerca de R$ 111,6 bilhões em valor de mercado dentro de campo. Segundo levantamento da 'Flashscore', a França chega ao torneio com o elenco mais valioso entre as 48 seleções participantes, enquanto o Brasil aparece na sexta colocação, atrás de cinco equipes europeias.

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O estudo analisou os 1.248 jogadores convocados para as listas finais do Mundial. De acordo com os números, cada seleção tem valor médio estimado em R$ 2,33 bilhões, enquanto cada atleta possui avaliação aproximada de R$ 89,4 milhões.

França lidera lista; Brasil é o sexto

A seleção francesa ocupa o topo do ranking com elenco avaliado em cerca de R$ 9,46 bilhões. Um dos principais responsáveis pelo montante é Kylian Mbappé, do Real Madrid, estimado em R$ 1,33 bilhão.

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Logo atrás aparecem Inglaterra e Espanha, com valores de R$ 7,95 bilhões e R$ 7,74 bilhões, respectivamente. Os ingleses têm Jude Bellingham como jogador mais valioso, enquanto os espanhóis contam com Lamine Yamal, que divide com Mbappé o posto de atleta mais valorizado da competição.

O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)

Portugal e Alemanha completam as cinco primeiras posições, ambos com elencos avaliados acima da marca de R$ 6 bilhões.

O Brasil surge na sexta colocação, com valor de mercado estimado em R$ 5,51 bilhões. O principal nome da lista brasileira é Vini Jr, avaliado em aproximadamente R$ 930 milhões.

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Na sequência aparecem Holanda, Argentina, Noruega e Bélgica, fechando o grupo das dez seleções mais valiosas da Copa do Mundo.

Top 10 dos elencos mais valiosos da Copa

1 . França — R$ 9,46 bilhões 2 . Inglaterra — R$ 7,95 bilhões 3 . Espanha — R$ 7,74 bilhões 4 . Portugal — R$ 6,18 bilhões 5 . Alemanha — R$ 6,04 bilhões 6 . Brasil — R$ 5,51 bilhões 7 . Holanda — R$ 5,27 bilhões 8 . Argentina — R$ 4,88 bilhões 9 . Noruega — R$ 3,60 bilhões 10 . Bélgica — R$ 3,19 bilhões

Entre os destaques individuais do ranking estão Mbappé e Yamal, ambos avaliados em R$ 1,33 bilhão, além de Erling Haaland, da Noruega, estimado em R$ 1,24 bilhão. Pelo lado brasileiro, Vini Jr é o jogador de maior valor de mercado entre os convocados por Carlo Ancelotti.

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