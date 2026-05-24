O Uruguai chegará à América do Norte para disputar a sua 15ª Copa do Mundo, e a quinta consecutiva. Já sem suas principais estrelas, Cavani e Suárez, os celestes tentarão deixar o ciclo conturbado para trás e, liderados por Federico Valverde, buscarão surpreender e retomar o protagonismo por meio da juventude da nova geração.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada uruguaia, o Lance! apresenta o guia do Uruguai para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como o Uruguai chega à Copa?

A seleção uruguaia garantiu vaga direta na Copa do Mundo ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta posição, com 28 pontos. Sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste evoluiu durante a campanha e conquistou vitórias marcantes contra Brasil e Argentina no fim de 2023. Após momentos de instabilidade, a equipe voltou a crescer na reta final e chega ao Mundial com margem para ajustes.

Em um ciclo marcado por renovação, o Uruguai, comandado por Marcelo Bielsa, enfrenta muita instabilidade, alternando entre grandes atuações e desempenhos abaixo do esperado. Depois de um início positivo, o Uruguai foi ganhando força nas Eliminatórias ao vencer o Brasil e a Argentina, encerrando 2023 em alta. No ano seguinte, fez boa campanha na Copa América, avançando da fase de grupos com 100% de aproveitamento, eliminando o Brasil nas quartas de final e alcançando a terceira posição no torneio, após eliminação para a Colômbia.

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Após a Copa América, vieram as turbulências. O Uruguai acumulou tropeços nas Eliminatórias e viu a pressão aumentar sobre a seleção de Bielsa, que enfrentou problemas internos envolvendo declarações de alguns jogadores, o que inflamou o ambiente em um momento em que era exigida uma resposta de Bielsa e companhia de imediato. Ainda assim, o Uruguai se recuperou em momentos decisivos, garantiu a vaga para a Copa do Mundo e iniciou a preparação para a competição com alguns amistosos, que apresentaram resultados irregulares e puseram certas dúvidas sobre a seleção na véspera da Copa. A equipe disputou seis amistosos, vencendo dois, empatando três e perdendo apenas um. Ainda assim, a Celeste aposta na nova geração para voltar a ser protagonista no cenário internacional e encontrar a sua melhor versão.

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📈 Melhor campanha em Copas

Primeiro campeão do mundo, em 1930, ao vencer a Argentina, o auge do Uruguai no torneio segue sendo a campanha do Maracanazo, em 1950. Após uma virada histórica sobre a Seleção Brasileira, em pleno Maracanã, o Uruguai sagrou-se campeão do mundo pela segunda vez em sua história, sendo o feito lembrado como um dos momentos mais incríveis do futebol mundial. A final, que contou com, em números oficiais, 173.850 espectadores presentes, ainda é o público recorde de um jogo de Copa do Mundo.

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✨ Fato curioso: "El Manco"

Para além do Maracanazo, em 1950, em que se especula que mais de 200 mil pessoas estavam presentes e viram a queda do Brasil para o Uruguai, sendo o feito considerado uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo, uma outra curiosidade uruguaia na competição aconteceu logo na primeira edição. Héctor Castro ficou conhecido como "El Manco" após destaque no título uruguaio na Copa América de 1926. O apelido se dá pelo jogador ter perdido a mão direita, aos 13 anos de idade, em um acidente com uma serra elétrica. Porém, o atacante do Nacional-URU também foi peça fundamental no título mundial inédito, em 1930, sendo autor do último gol da vitória por quatro a dois, sobre a Argentina, na final.

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⚡ O cara do time: Federico Valverde

Valverde é o principal nome e referência da Seleção do Uruguai. É quem marca, constrói, articula e, às vezes, até finaliza as jogadas da equipe. É o símbolo da nova geração após as saídas de Suárez e Cavani. O meio-campista, ídolo do Real Madrid, se destaca pela sua intensidade, versatilidade e liderança dentro de campo. Além da qualidade técnica, Federico Valverde tem uma forte imposição física, um excelente chegada ao ataque, com chutes de média e longa distâncias, capacidade de infiltração, surgindo como elemento surpresa, e tem vigor para manter seu alto nível durante os 90 minutos. Aos 27, Valverde vive momento de consolidação de sua carreira, sendo considerado um dos melhores meias da atualidade. Com experiência em grandes decisões no futebol europeu, além dos mais de 70 jogos pela Seleção Uruguaia, Valverde assume pela primeira vez o posto de principal liderança técnica da equipe em uma competição internacional.

➡️Recorde de gols em uma Copa do Mundo foi conseguido com chuteiras emprestadas

Valverde pela seleção do Uruguai na Copa do Qatar (Foto: Divulgação/AUF)

👁️ Fique de olho: Giorgian de Arrascaeta

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, Arrascaeta é uma das referências técnicas da seleção do Uruguai. Dono de uma grande visão de jogo, o camisa 10 celeste também se valoriza por sua qualidade nos passes e capacidade de decidir partidas com gols ou assistências. Além disso, sua experiência em jogos decisivos, pelo Flamengo, faz de Arrascaeta um destaque da equipe de Bielsa. Próximo dos 32 anos de idade — que serão completados no dia 31 de maio —, Giorgian de Arrascaeta é um dos atletas mais experientes do plantel uruguaio e tem um papel importante na articulação das jogadas ofensivas. Com grande destaque nas últimas temporadas do futebol sul-americano, "regente" no futebol brasileiro, Arrascaeta leva o bom desempenho e constância que tem no Flamengo para a Seleção. O meia, porém, enfrentará um obstáculo no início da competição. Isso porque está lesionado e dificilmente está 100% em condições físicas para os primeiros jogos do torneio, o que pode afetar diretamente a sua titularidade. Arrascaeta pode ser considerado um componente importante do ataque do Uruguai, ao lado de Valverde e Darwin Núñez.

Arrascaeta durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

👨‍🏫 Quem é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo?

Marcelo "El Loco" Bielsa é uma das figuras mais singulares e é considerado um treinador renomado, considerado como uma das grandes referências do futebol moderno. O argentino de 70 anos vai para sua terceira Copa do Mundo como treinador. Em 2002, no Japão/Coreia, depois de consolidar a Argentina como uma das melhores seleções da época, vivenciou o seu pior desempenho na competição, despedindo-se ainda na fase de grupos, com a Argentina, em um grupo duro, que contou com Inglaterra, Suécia e Nigéria. Na África do Sul, em 2010, conduziu o retorno do Chile à Copa do Mundo após 12 anos na fila e chegou às oitavas de final, parando no Brasil. O técnico argentino voltou a ganhar destaque internacional com o acesso do Leeds United à Premier League. Logo depois, assumiu a Seleção Uruguaia, em maio de 2023, e levou o Uruguai ao Mundial com boas atuações. Mas, desde a goleada sobre o Peru no Estádio Centenário, que carimbou a vaga para a Copa do Mundo, a seleção de Bielsa acumula momentos instáveis e ainda busca uma identidade.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Mathías Oliveira; Bentancur e Valverde; Arrascaeta, Pellistri, Maxi Araujo e Darwin Núñez.

🗓️ Agenda do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Arábia Saudita x Uruguai

⚽ Fase de grupos (Grupo H)

📅 15 de junho, segunda-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami (EUA)



Uruguai x Cabo Verde

⚽ Fase de grupos (Grupo H)

📅 21 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Uruguai x Espanha

⚽ Fase de grupos (Grupo H)

📅 26 de junho, sexta-feira, às 21h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio Akron, Zapopan (MEX)







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