Destaque da Suíça na Copa se lesiona e é desfalque contra Colômbia
Johan Manzambi se contundiu em treino e fica fora da partida
A Suíça não contará com seu principal destaque na Copa do Mundo para o confronto contra a Colômbia, pelas oitavas de final da competição. O meia Johan Manzambi se lesionou durante o treino da seleção e será desfalque na partida eliminatória diante dos colombianos.
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Segundo o jornal suíço 20 Minuten, Manzambi se contundiu sozinho no treino e ainda não há ciência da gravidade da lesão do jogador de 20 anos, nem o tempo que ele deverá ficar afastado dos gramados. A lesão pode, inclusive, afetar a carreira do atleta, que estava sendo especulado no Newcastle, da Inglaterra.
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Jornada na Copa até aqui
Manzambi iniciou a Copa do Mundo como reserva e atuou por 25 minutos na estreia da Suíça, contra o Catar. Já na partida diante da Bósnia e Herzegovina, precisou de apenas 19 minutos para marcar seus dois primeiros gols em uma Copa do Mundo e mudar a partida, que terminou com uma goleada por 4 a 1 para os suíços. Contra o Canadá, na terceira rodada, marcou de novo e deu uma assistência na vitória por 2 a 1, que classificou a Suíça para o mata-mata na liderança do grupo B. E a Argélia foi a nova vítima do jovem meia na segunda fase, a qual sofreu com mais uma assistência na vitória e classificação suíça por 2 a 0.
Outras baixas
Além da possível ausência de seu principal jogador, a Suíça pode chegar ainda mais desfalcada para o confronto diante da Colômbia. O técnico Murat Yakin revelou que Rubén Vargas e Djibril Sow precisaram deixar o último treinamento antes do fim e seguem como dúvidas para a partida. Já Michel Aebischer e Luca Jaquez estão oficialmente fora por conta de problemas físicos.
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