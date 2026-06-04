França perde liderança do ranking da Fifa após derrota; veja quem assume
Seleção francesa foi derrotada pela Costa do Marfim em amistoso
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A França entrou em campo nesta quinta-feira (4) em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, e acabou sendo derrotada de virada por 2 a 1. Após a partida, que foi realizada em Nantes, na França, a seleção perdeu a posição de líder do ranking da Fifa e caiu para a terceira colocação geral. A Argentina assume o primeiro lugar, enquanto a Espanha fica na segunda colocação.
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No total, a França soma 1869.43 pontos no ranking, e perdeu 7.89 após a derrota para a Costa do Marfim. Já a Argentina, que ainda não entrou em campo para disputar os amistosos preparatórios antes da estreia na Copa, soma 1874.81 pontos, pouco a mais que a vice-campeã do mundo em 2022.
A Espanha, que apenas empatou com o Iraque entrando em campo com um time alternativo, por 1 a 1, também perdeu pontos, mas ainda conseguiu se manter acima da seleção francesa com 1873.01 pontos.
No ranking, o Brasil ocupa a sexta posição, com 1782.66 pontos. A Fifa usa a atualização em tempo real e avalia as seleções conforme os resultados em partidas amistosas ou em competições oficiais.
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Confira abaixo as 15 seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa:
- Argentina: 1874.81
- Espanha: 1873.01
- França: 1869.43
- Inglaterra: 1825.97
- Portugal: 1763.83
- Brasil: 1762.66
- Marrocos: 1756.94
- Holanda: 1751.10
- Bélgica: 1739.55
- Alemanha: 1731.30
- Croácia: 1712.24
- Itália: 1701.77
- Colombia: 1695.99
- Senegal: 1686.41
- México: 1682.48
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