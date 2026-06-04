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França perde liderança do ranking da Fifa após derrota; veja quem assume

Seleção francesa foi derrotada pela Costa do Marfim em amistoso

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
23:15
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Mbappé e Singo disputam bola em amistoso entre França e Costa do Marfim antes da Copa do Mundo (Foto: Loic Venance/AFP)
imagem cameraMbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)
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França entrou em campo nesta quinta-feira (4) em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, e acabou sendo derrotada de virada por 2 a 1. Após a partida, que foi realizada em Nantes, na França, a seleção perdeu a posição de líder do ranking da Fifa e caiu para a terceira colocação geral. A Argentina assume o primeiro lugar, enquanto a Espanha fica na segunda colocação.

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Rayan Cherki em amistoso contra a Costa do Marfim (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Rayan Cherki em amistoso contra a Costa do Marfim (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

No total, a França soma 1869.43 pontos no ranking, e perdeu 7.89 após a derrota para a Costa do Marfim. Já a Argentina, que ainda não entrou em campo para disputar os amistosos preparatórios antes da estreia na Copa, soma 1874.81 pontos, pouco a mais que a vice-campeã do mundo em 2022.

A Espanha, que apenas empatou com o Iraque entrando em campo com um time alternativo, por 1 a 1, também perdeu pontos, mas ainda conseguiu se manter acima da seleção francesa com 1873.01 pontos.

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No ranking, o Brasil ocupa a sexta posição, com 1782.66 pontos. A Fifa usa a atualização em tempo real e avalia as seleções conforme os resultados em partidas amistosas ou em competições oficiais.

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Confira abaixo as 15 seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa:

    1.
  1. Argentina: 1874.81
    2. 2.
  2. Espanha: 1873.01
    3. 3.
  3. França: 1869.43
    4. 4.
  4. Inglaterra: 1825.97
    5. 5.
  5. Portugal: 1763.83
    6. 6.
  6. Brasil: 1762.66
    7. 7.
  7. Marrocos: 1756.94
    8. 8.
  8. Holanda: 1751.10
    9. 9.
  9. Bélgica: 1739.55
    10. 10.
  10. Alemanha: 1731.30
    11. 11.
  11. Croácia: 1712.24
    12. 12.
  12. Itália: 1701.77
    13. 13.
  13. Colombia: 1695.99
    14. 14.
  14. Senegal: 1686.41
    15. 15.
  15. México: 1682.48

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