França perde liderança do ranking da Fifa após derrota; veja quem assume

A França entrou em campo nesta quinta-feira (4) em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, e acabou sendo derrotada de virada por 2 a 1. Após a partida, que foi realizada em Nantes, na França, a seleção perdeu a posição de líder do ranking da Fifa e caiu para a terceira colocação geral. A Argentina assume o primeiro lugar, enquanto a Espanha fica na segunda colocação.

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Rayan Cherki em amistoso contra a Costa do Marfim (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

No total, a França soma 1869.43 pontos no ranking, e perdeu 7.89 após a derrota para a Costa do Marfim. Já a Argentina, que ainda não entrou em campo para disputar os amistosos preparatórios antes da estreia na Copa, soma 1874.81 pontos, pouco a mais que a vice-campeã do mundo em 2022.

A Espanha, que apenas empatou com o Iraque entrando em campo com um time alternativo, por 1 a 1, também perdeu pontos, mas ainda conseguiu se manter acima da seleção francesa com 1873.01 pontos.

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No ranking, o Brasil ocupa a sexta posição, com 1782.66 pontos. A Fifa usa a atualização em tempo real e avalia as seleções conforme os resultados em partidas amistosas ou em competições oficiais.

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Confira abaixo as 15 seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa:

1 . Argentina: 1874.81 2 . Espanha: 1873.01 3 . França: 1869.43 4 . Inglaterra: 1825.97 5 . Portugal: 1763.83 6 . Brasil: 1762.66 7 . Marrocos: 1756.94 8 . Holanda: 1751.10 9 . Bélgica: 1739.55 10 . Alemanha: 1731.30 11 . Croácia: 1712.24 12 . Itália: 1701.77 13 . Colombia: 1695.99 14 . Senegal: 1686.41 15 . México: 1682.48

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