Derrota da França antes da Copa do Mundo causa choque: 'Acabou'

Às vésperas da Copa do Mundo, a França perdeu para a Costa do Marfim por 2 a 1 em amistoso preparatório para o torneio. Nas redes sociais, brasileiros reagiram à derrota de uma das favoritas ao título mundial.

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A equipe de Didier Deschamps abriu o placar na reta final do primeiro tempo com belo gol de Cherki, mas os Elefantes viraram com gols de Doué e Diallo na etapa final. Preocupação para a França na reta final de preparação para a Copa do Mundo!

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Nas redes sociais, a derrota da Seleção Francesa chamou atenção de torcedores brasileiros, que celebraram e criaram confiança para um possível hexa. Veja os comentários abaixo:

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Mbappé e Singo disputam bola em amistoso entre França e Costa do Marfim antes da Copa do Mundo (Foto: Loic Venance/AFP)

Veja os comentários sobre a França antes da Copa do Mundo

França tem um time pronto e não conseguiu desempenhar. Essa derrota é bem problemática na real, ainda mais pra uma favorita — Josué (@josueluzsilva) June 4, 2026

Time é uma seleção superestimada demais. Só ganhou as duas últimas Copas porque teve sorte e um Mbappé voando. Contra time organizado e raçudo, pipocam. — BH27 (@BH27Sincero) June 4, 2026

O único medo que isso me causa, é que a Noruega tem muita chance de passar em primeiro no grupo, aí provavelmente joga a França para a chave do Brasil e já nas oitavas! — Caio Rocha Wanderley (@Caiorwanderley) June 4, 2026

Que jogo horroroso da França, e tem gente reclamando do Brasil, kkkk a poderosa frança acabou — laís - vgk na final 🏒 (@haizlaur) June 4, 2026

Como foi o jogo

Na etapa inicial, a França tomou conta das ações sobre Costa do Marfim e foi para os vestiários com a vantagem. Na primeira chegada, Mbappé foi acionado na área por Rabiot e bateu firme para boa defesa de Fofana. Em um rápido contra-ataque, Olise recebeu um passe no lado direito e chutou rasteiro para outra intervenção do goleiro rival. Os visitantes assustaram com Adingra roubando uma bola de Tchouaméni, saindo cara a cara com Maignan e finalizando para um milagre do francês. E após uma pressão, Cherki recebeu um passe na entrada da área, limpou dois marcadores e bateu cruzado para abrir o placar aos 44 minutos.

Na segunda etapa, França e Costa do Marfim fizeram muitas mudanças e o confronto perdeu intensidade. Ainda assim, os visitantes chegaram ao empate com Doué recebendo uma grande bola em profundidade de Pépé e batendo na saída de Maignan para estufar as redes. A equipe de Didier Deschamps chegou com perigo com Thuram recebendo passe na entrada da área, limpando a marcação e chutando ao lado do gol. Mas aos 38 minutos, Diallo recebeu um cruzamento do lado direito e bateu de primeira para virar a partida pela Costa do Marfim.

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Irmão de Desiré Doué, Guéla Doué brilhou com a camisa da Costa do Marfim contra a França e foi o melhor jogador em campo. O atleta foi responsável por marcar o gol do empate, além de ter dado a assistência para Diallo estufar as redes e dar a vitória para a equipe africana.