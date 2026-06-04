Costa do Marfim venceu a França com oito franceses no time; conheça

A Costa do Marfim surpreendeu e venceu a seleção francesa de virada, por 2 a 1, em um dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4). Rayan Cherki pelo lado da França, marcou o gol no primeiro tempo. No segundo, Guelá Doué, irmão do astro francês Désiré Doué do PSG, empatou para os marfinenses, enquanto Diallo fechou a virada para fechar a vitória improvável da Costa do Marfim.

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Um fato curioso é que 8 dos atletas convocados pela seleção marfinense para a Copa do Mundo são, na verdade, nascidos na França. Os jogadores possuem dupla nacionalidade e optaram por atuar pela seleção africana por conta das raízes que possuem com o local. Seis deles entraram em campo no amistoso contra o país em que nasceram.

Os irmãos Doué

Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim (Foto: Franck Fife/AFP)

Um desses jogadores, curiosamente, é irmão do atacante Doué, campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain e um dos titulares da equipe de Didier Deschamps na seleção francesa. Os irmãos nasceram em Angers, na França, mas um decidiu seguir atuando pelo país natal, enquanto o outro, Guelá Doué, optou por disputar a Copa com o país de onde seus pais vieram. No amistoso, o irmão mais velho se destacou e marcou um dos gols da Costa do Marfim.

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Mesmo com Guéla sendo o mais velho, ambos começaram a trajetória praticamente ao mesmo tempo nas categorias de base do Rennes. Conforme ficaram mais velhos e se tornaram profissinais, seguiram caminhos diferentes, com Désire se tornando um dos protagonistas do Paris Saint-Germain, enquanto Guéla partiu para o Strasbourg, da França, e decidiu atuar pela Costa do Marfim, país de origem do pai.

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Outros atletas nascidos na França, mas que optaram por atuar pela Costa do Marfim

Amistoso entre Costa do Marfim e França. (Photo by FRANCK FIFE/AFP)

O goleiro Yahia Fofana, o atacante Elye Wahi e o meio-campista Seko Fofana são mais alguns dos jogadores da Costa do Marfim que nasceram na França e optaram por atuar pelo país africano.

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O atacante Ange-Yoan Bonny, que entrou no segundo tempo e atua pela Inter de Milão, é mais um dos nomes que nasceram na França. Nicolas Pépé, ex-Arsenal e que atua pelo Villareal, também é francês de nascimento. Evan Guessand e Alban Lafont completam a lista de jogadores que preteriram a França.

Por que os jogadores escolheram atuar na Costa do Marfim mesmo nascendo na França?

A Costa do Marfim foi uma colônia francesa até 1960, ano em que o país se tornou independente. Muitos dos franceses que jogam pelas duas seleções que se enfrentaram no amistoso possuem conexão com o país, muito por conta de seus familiares que imigraram para a Europa, mas que possuem raízes na Costa do Marfim.

A instabilidade política do país africano foi um dos motivadores para que a forte imigração rumo à França acontecesse, e não só da Costa do Marfim, mas de vários países que já foram colônia francesa e que falam a língua como principal idioma.

Aproximadamente 10% da população da França é estrangeira, e grande parte dessa população chegou de países da África. Os motivos para que os jogadores nascidos na França escolham atuar pela Costa do Marfim são variados, e podem ir desde a dificuldade em conseguir vaga no selecionado nacional da França, já que o país dispõe de um grande leque de craques à sua disposição, até o resgate de uma parte da identidade que faz parte da história dos jogadores.

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