Após derrota, Cherki afirma que França 'vai esmagar todo mundo'

A França entrou em campo nesta quinta-feira (4) em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, e acabou sendo derrotada de virada por 2 a 1. Rayan Cherki, meia do Manchester City, marcou o único gol dos franceses na partida e o seu segundo pela seleção. Após a partida, o jogador deu uma declaração polêmica, e afirmou que a França "não vai à Copa como favorita, mas sim para esmagar todo mundo".

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Em entrevista concedida à imprensa depois do jogo, o francês detalhou que a atuação foi normal, e comentou sobre como foi o jogo.

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— Pessoalmente, acredito que foi uma atuação normal, só para voltar à forma. Claro, temos trabalhado duro durante toda a temporada. Há um pouco de cansaço, mas o objetivo é estar em boa forma no dia 16 de junho (estreia da França na Copa). Esses amistosos são um bônus. No primeiro tempo, conseguimos manter a posse de bola e criar chances — disse Cherki em entrevista.

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Rayan Cherki em amistoso contra a Costa do Marfim (Foto: Franck Fife / AFP)

Perguntado sobre favoritismo da seleção francesa na competição, o jogador não titubeou e foi direto, afirmando que não vão como favoritos, mas sim para massacrar a todos.

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— Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas sim para esmagar a todos. Eu e o Michael

(Olise) nos entendemos sem precisar falar. Se ele corta para dentro, não quero atrapalhar. É um entendimento mútuo do jogo. É maravilhoso jogar juntos. Temos uma coesão de equipe extraordinária — completou Cherki.

Como foi o jogo

Na etapa inicial, a França tomou conta das ações sobre Costa do Marfim e foi para os vestiários com a vantagem. Na primeira chegada, Mbappé foi acionado na área por Rabiot e bateu firme para boa defesa de Fofana. Em um rápido contra-ataque, Olise recebeu um passe no lado direito e chutou rasteiro para outra intervenção do goleiro rival. Os visitantes assustaram com Adingra roubando uma bola de Tchouaméni, saindo cara a cara com Maignan e finalizando para um milagre do francês. E após uma pressão, Cherki recebeu um passe na entrada da área, limpou dois marcadores e bateu cruzado para abrir o placar aos 44 minutos.

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Na segunda etapa, França e Costa do Marfim fizeram muitas mudanças e o confronto perdeu intensidade. Ainda assim, os visitantes chegaram ao empate com Doué recebendo uma grande bola em profundidade de Pépé e batendo na saída de Maignan para estufar as redes. A equipe de Didier Deschamps chegou com perigo com Thuram recebendo passe na entrada da área, limpando a marcação e chutando ao lado do gol. Mas aos 38 minutos, Diallo recebeu um cruzamento do lado direito e bateu de primeira para virar a partida pela Costa do Marfim.

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