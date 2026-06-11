Dibu Martínez prevê Argentina x Brasil na final da Copa do Mundo e crava campeão
Goleiro opta por decisão nos pênaltis assim como em 2022
Goleiro da Argentina, Dibu Martínez prevê uma final da Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 19 de julho. Em uma dinâmica nas redes sociais da "Zoomex", o atleta cravou a Albiceleste campeã sobre o grande rival nos pênaltis.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Dibu Martínez é reconhecido por suas grandes atuações em disputas de pênaltis, tendo sido protagonista na Copa do Mundo de 2022 contra Holanda e França. O atleta de 33 anos também já havia sido chave na semifinal da Copa América de 2021 contra a Colômbia na competição contra os batedores adversários.
Na campanha proposta na brincadeira, Dibu Martínez afirmou que a Argentina venceria Espanha, França e Inglaterra nas fases anteriores. Por outro lado, o Brasil derrotaria Itália, México e Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo.
Na carreira, Dibu Martínez conquistou a Copa América de 2021 sobre o Brasil em uma vitória da Argentina por 1 a 0 sobre os Canarinhos com gol de Di María. Além disso, o goleiro segue invicto contra a Amarelinha com três vitórias e um empate em quatro partidas.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre