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Dibu Martínez prevê Argentina x Brasil na final da Copa do Mundo e crava campeão

Goleiro opta por decisão nos pênaltis assim como em 2022

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 11:35
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The Best - Emiliano Martínez
Dibu Martínez com o Fifa The Best após ser eleito o melhor goleiro do mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Goleiro da Argentina, Dibu Martínez prevê uma final da Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 19 de julho. Em uma dinâmica nas redes sociais da "Zoomex", o atleta cravou a Albiceleste campeã sobre o grande rival nos pênaltis.

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    Dibu Martínez é reconhecido por suas grandes atuações em disputas de pênaltis, tendo sido protagonista na Copa do Mundo de 2022 contra Holanda e França. O atleta de 33 anos também já havia sido chave na semifinal da Copa América de 2021 contra a Colômbia na competição contra os batedores adversários.

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    Na campanha proposta na brincadeira, Dibu Martínez afirmou que a Argentina venceria Espanha, França e Inglaterra nas fases anteriores. Por outro lado, o Brasil derrotaria Itália, México e Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo.

    Na carreira, Dibu Martínez conquistou a Copa América de 2021 sobre o Brasil em uma vitória da Argentina por 1 a 0 sobre os Canarinhos com gol de Di María. Além disso, o goleiro segue invicto contra a Amarelinha com três vitórias e um empate em quatro partidas.

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    Emiliano Martinez - Holanda x Argentina
    Dibu Martínez defende pênalti de Van Dijk na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)
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