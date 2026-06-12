Colete térmico é um aliado da Espanha no calor da Copa Uma das favoritas ao título, seleção estreia na segunda, contra Cabo Verde

A tecnologia é uma das aliadas da Espanha na Copa do Mundo. Para combater o forte calor nos EUA, a seleção, uma das favoritas ao título, está usando coletes térmicos, jaqueta isolante e capas de resfriamento nos treinos.

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Contendo um gel especial que é congelado antes do uso, o colete é usado sobre a camisa de jogo. O gel descongela aos poucos, refrescando tronco abdômen e costas, reduzindo a temperatura corporal. Essa novidade também será usada durante as pausas para hidratação nos jogos, para baixar a temperatura do corpo.



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O colete , usado sobre a camisa de jogo, contém um gel especial que é congelado antes do uso. Uma vez aplicado, o gel descongela lentamente , transferindo suas propriedades refrescantes para a parte superior do corpo — tronco, abdômen e costas — reduzindo efetivamente a temperatura corporal. Ele será usado durante as pausas para hidratação para ajudar a regular a temperatura corporal.

Jogadores da Espanha se divertem em treino nos EUA (Foto: Divulgação/RFEF)

A jaqueta isolante foi desenvolvida para prolongar o efeito do colete, uma vez que retém o ar frio e dobra sua capacidade de resfriamento. O colete e a jaqueta reduzem a temperatura corporal interna em até meio grau, e a da pele em até 13 graus.

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Os jogadores da Espanha também capa refrescante para as chuteiras, projetada para combater o superaquecimento e o inchaço dos pés. Contendo um gel, ela reduz a temperatura dos pés em dois graus em sete minutos, gerando sensação de resfriamento.

¿Qué pasaría si te dieran 15 minutos para grabar el entreno de la @SEFutbol con tu móvil al lado de los jugadores?



Seguramente algo como esto 😌#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/xiCkTKcqqt — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 12, 2026

Espanha estreia na segunda na Copa

Campeã em 2010, na África do Sul, a seleção espanhola estreia na segunda-feira, às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H. Os outros times são Uruguai e Arábia Saudita.

Será a 17ª participação da Espanha em Copas. La Roja soma 31 de seus 67 jogos até aqui, marcando 108 gols. O principal artilheiro do país em Mundiais é David Villa, com nove gols. Já os ex-atacantes Emilio Butragueño e Raúl marcaram cinco gols, cada, na competição.

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