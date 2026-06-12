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Veja gol em Estados Unidos x Paraguai: Balogun marca duas vezes

Equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:23
Atualizado há 0 minutos
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Estados Unidos saiu na frente do placar contra o Paraguai pela Copa do Mundo (Foto Valerie MACON / AFP)
Estados Unidos saiu na frente do placar contra o Paraguai pela Copa do Mundo (Foto Valerie MACON / AFP)

O Estados Unidos abriu o placar contra o Paraguai, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela estreia da Copa do Mundo. Para a ocasião, o volante Damián Bobadillla, do São Paulo, marcou contra para a equipe estadunidense.

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    O gol aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava sete minutos, quando Pulisic realizou uma jogada individual na ponta esquerda, tocou para McKennie, que na área jogou para o lado. Ao tentar afastar, Bobadilla chutou contra a própria baliza.

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    Ainda no primeiro tempo, os Estados Unidos voltou a balançar as redes duas vezes com o atacante Folarin Balogun. A primeira aconteceu aos 31 minutos e a segunda aos 49, já nos acréscimos. Veja abaixo:

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