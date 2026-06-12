Veja gol em Estados Unidos x Paraguai: Balogun marca duas vezes
Equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo
O Estados Unidos abriu o placar contra o Paraguai, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela estreia da Copa do Mundo. Para a ocasião, o volante Damián Bobadillla, do São Paulo, marcou contra para a equipe estadunidense.
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O gol aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava sete minutos, quando Pulisic realizou uma jogada individual na ponta esquerda, tocou para McKennie, que na área jogou para o lado. Ao tentar afastar, Bobadilla chutou contra a própria baliza.
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June 13, 2026
Ainda no primeiro tempo, os Estados Unidos voltou a balançar as redes duas vezes com o atacante Folarin Balogun. A primeira aconteceu aos 31 minutos e a segunda aos 49, já nos acréscimos. Veja abaixo:
Livescore FIFA World Cup— FPL Rima Kata (@FPLRimaKata) June 13, 2026
Goal : Balogun
Assist : Pulisic
USA 2 - 0 Paraguay (31')#worldcuppic.twitter.com/biZhiSQX2T
🚨🌎 FOLARIN BALOGUN MAKES IT THREE FOR THE USA! WHAT A FINISH! 🤯🤯— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 13, 2026
USA 3-0 Paraguay.pic.twitter.com/8jWxwSmrID
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