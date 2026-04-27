O lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, avançou na recuperação após cirurgia no tornozelo direito. Na manhã desta segunda-feira, o uruguaio cumpriu cronograma na parte interna da Academia de Futebol e, na sequência, realizou trotes leves sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

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No início de abril, Piquerez lesionou o tornozelo durante amistoso entre Uruguai e Inglaterra, em Wembley, após choque com o atacante Madueke, do Arsenal. Na ocasião, precisou ser retirado de maca do gramado.

De acordo com apuração da reportagem, Piquerez optou por realizar procedimento cirúrgico para aumentar as chances de disputar a próxima Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho.

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A Associação Uruguai de Futebol (AUF) mantém contato constante com membros do departamento médico do Palmeiras desde a realização da cirurgia, Hospital Sírio Libanês, localizado na região central de São Paulo.

Piquerez será desfalque para a comissão técnica de Abel Ferreira até a pausa para o Mundial. No período, a equipe terá dez partidas, por três competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

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Vale lembrar que a Fifa arca com os vencimentos registrados em carteira, mas não com a totalidade do salário. O auxílio faz parte do Programa de Proteção aos Clubes da entidade.

Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras, saiu machucado após lance com Madueke durante amistoso entre Uruguai e Inglaterra (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Jogos do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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