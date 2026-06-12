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Enquete do Lance! aponta favorito para Estados Unidos x Paraguai; compare com a opinião da redação

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam logo mais, às 22h (de Brasília), pelo Grupo D da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/06/2026 21:30
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Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)
Paraguai volta a disputar a Copa do Mundo após 16 anos (Foto: Divulgação Paraguai)

Estados Unidos Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A bola está prestes a rolar e os leitores do Lance! já escolheram seu favorito para a partida.

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    Em enquete realizada no portal, os anfitriões receberam 36% votos, enquanto o Paraguai foi apontado como o provável vencedor do duelo, com 46% dos votos. Outros 18% acreditam no empate entre as equipes.

    A confiança dos torcedores na Seleção Paraguaia reflete nos palpites da redação do Lance!. Em análise realizada horas antes do duelo, os repórteres apontaram 56% dos votos na seleção sul-americana, contra 21% que acreditam nos Estados Unidos. Ainda 23% acreditam que o jogo terminará empatado.

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Principal anfitrião da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos iniciam sua caminhada no torneio cercados por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e utiliza a força da torcida para buscar uma largada positiva no Mundial.

    Os norte-americanos contam com uma geração experiente, liderada por Christian PulisicWeston McKennie Tyler Adams. Em novembro do ano passado, os EUA venceram justamente o Paraguai por 2 a 1 em amistoso disputado antes do sorteio dos grupos da Copa.

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    Do outro lado, o Paraguai garantiu sua classificação ao terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe treinada por Gustavo Alfaro aposta na organização defensiva e na experiência de atletas conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito FernándezGustavo Gómez Junior Alonso.

    Para a estreia, os paraguaios terão um desfalque importante. O atacante Julio Enciso está fora após sofrer lesão no último amistoso preparatório. A tendência é que Mauricio, do Palmeiras, ganhe uma oportunidade entre os titulares.

    Foto: Divulgação Paraguai
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