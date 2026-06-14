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Fifa vai pagar árbitro somali barrado na Copa do Mundo

Omar Artan receberá 100% dos honorários previstos pela entidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 10:26
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Omar Artan é recebido com festa na Somália (Foto: Foto por HASSAN ALI ELMI/AFP)
Omar Artan é recebido com festa na Somália (Foto: Foto por HASSAN ALI ELMI/AFP)

A Fifa confirmou que o árbitro somali Omar Artan receberá integralmente os honorários previstos para sua participação na Copa do Mundo, mesmo após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos pelas autoridades de imigração do país.

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    O caso ganhou repercussão internacional nos últimos dias e se um caso polêmico envolvendo o torneio. Segundo relatos, Artan chegou ao Aeroporto Internacional de Miami com toda a documentação exigida, incluindo visto válido para atuar na competição. No entanto, após cerca de onze horas de interrogatório, teve sua entrada negada.

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    De acordo com autoridades norte-americanas, a decisão foi tomada devido a uma suposta "associação com presumidos membros de organizações terroristas". O árbitro nega qualquer irregularidade e lamentou a exclusão do evento.

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    - Eu tinha todos os documentos em ordem. Tinha o visto correto. Sou apenas um árbitro que tentava realizar um sonho, o maior sonho da minha vida: participar de uma Copa do Mundo - declarou Artan.

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    Em 2025, Artan foi eleito o melhor árbitro masculino da África (Foto: HASSAN ALI ELMI / AFP)

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    Embora a Fifa tenha afirmado anteriormente que não possui competência para interferir em processos migratórios dos países anfitriões, a entidade decidiu manter o pagamento integral ao profissional. O valor exato ainda não foi divulgado, já que os árbitros costumam receber suas remunerações após o encerramento da competição.

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    Artan não foi o único participante afetado por questões migratórias. O jogador ganês Thomas Partey também teve a entrada negada no Canadá, onde sua seleção disputaria uma partida da fase de grupos. O motivo seria um processo judicial em andamento envolvendo acusações de estupro. Apesar disso, o atleta está autorizado a permanecer nos Estados Unidos e poderá disputar os demais compromissos de Gana no torneio.

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