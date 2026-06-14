Seleção portuguesa organiza homenagem para Diogo Jota na Copa do Mundo
Pulseira foi um presente do ministro de Portugal
O elenco da seleção portuguesa irá usar uma pulseira em homenagem a Diego Jota, que faleceu no último ano em um acidente de carro. Os jogadores já estão se apresentando com o acessório, como Vitinha usou na apresentação da equipe neste sábado (13).
O presente foi dado pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro, que se encontrou com a delegação antes do embarque da equipe para os Estados Unidos.
Diogo Jota, jogador do Liverpool e que também tinha passagem pela seleção de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro em julho do ano passado na província de Zamora, no noroeste da Espanha.
Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último um mês antes do seu falecimento. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.
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Quando será a estreia de Portugal na Copa?
Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.
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