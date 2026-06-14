Seleção portuguesa organiza homenagem para Diogo Jota na Copa do Mundo Pulseira foi um presente do ministro de Portugal

O elenco da seleção portuguesa irá usar uma pulseira em homenagem a Diego Jota, que faleceu no último ano em um acidente de carro. Os jogadores já estão se apresentando com o acessório, como Vitinha usou na apresentação da equipe neste sábado (13).

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O presente foi dado pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro, que se encontrou com a delegação antes do embarque da equipe para os Estados Unidos.

Diogo Jota, jogador do Liverpool e que também tinha passagem pela seleção de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro em julho do ano passado na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

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Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último um mês antes do seu falecimento. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.

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Pulseira sendo usada por Vitinha durante coletiva de imprensa (Foto: Reprodução/ CentreGoals/ X)

Quando será a estreia de Portugal na Copa?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

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