Ilsinho critica decisão de Danilo, do Botafogo: 'Vai se arrepender' Volante ficou no Glorioso apesar do interesse do Palmeiras

Ilsinho criticou a permanência de Danilo no Botafogo após o interesse do Palmeiras, nesta terça-feira (28). Para o ex-jogador, o volante deveria ter se posicionado para deixar o clube carioca e pressionado por uma transferência para o Verdão.

— Danilo vai se arrepenter amargamente de não ter forçado a saída do Botafogo. Quando você está na situação do Danilo, você liga para o empresário e fala "eu não quero ficar, todo mundo já sabe, eu não jogo até o fechamento da janela". Porque ele tem o poder, ele está com a faca e o queijo na mão - disse ao vivo na TNT Sports.

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— Eu, jogador, já caí na conta do malandro. Danilo, irmão, não vai nessa, que é fria. Você está com o poder de botar o Botafogo contra a parede. Ele deveria falar: "Botafogo, o negócio é o seguinte, não vou jogar até resolver, beleza? E sugiro vocês aceitarem, porque vocês têm mais a perder do que eu". Porque se o Danilo se recusa a jogar, e ele tem todo o direito de meter um migué, o 20 cai para 10 na hora! - concluiu Ilsinho.

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A declaração de Ilsinho aconteceu após a negociação envolvendo Danilo e Palmeiras não avançar. Revelado pelo clube paulista, o volante era visto como um possível reforço para a equipe alviverde, mas acabou permanecendo no Botafogo.

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Danilo foi a campo em Botafogo x Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Danilo, do Botafogo, fecha primeiro turno do Brasileirão como destaque

De volta à ação após pouca oportunidade na Copa do Mundo, Danilo não foi vendido pelo Botafogo ao Palmeiras e, a princípio, seguirá à disposição enquanto o clube aguarda propostas do exterior. O volante, destaque absoluto do primeiro turno do Brasileirão, faz de 2026 seu grande ano da carreira.

Dos 19 jogos até então, Danilo disputou 13 e registrou a incrível marca de sete gols marcados e duas assistências. O desempenho, principalmente até o mês de maio, impressionou e o credenciou à lista de convocados para a Copa do Mundo.

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O desempenho do camisa oito do Glorioso, inclusive o rendeu a eleição de melhor jogador da primeira metade da competição no prêmio "Bola de Prata", tradicional troféu promovido pela emissora ESPN. Danilo "sobrou" em campo com a camisa do Glorioso e é pilar do plantel.

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