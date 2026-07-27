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Santos x Universidad Central (VEN): onde assistir, horário e escalação pela Sul-Americana

Peixe busca classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
27/07/2026 21:18
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Santos encara UCV em duelo pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)
Santos encara UCV em duelo pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)

O Santos entra em campo nesta terça-feira (28) para enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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No duelo de ida, disputado na Venezuela, o Peixe venceu por 4 a 1, com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony. Com a vantagem construída fora de casa, a equipe santista chega em uma situação confortável e pode perder por até dois gols de diferença para avançar à próxima fase da competição.

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Para a partida, o técnico Cuca deve promover mudanças na equipe e poupar alguns jogadores. O treinador administra uma sequência desgastante de compromissos, já que o Santos terá pela frente os dois jogos contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil: o primeiro no próximo sábado (1º), na Vila Belmiro, e o segundo na terça-feira (4), no Pará.

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Ficha do jogo

Santos-escudo-onde-assistir
SAN
one assistir UCV
UCV
jogo de volta
Playoff Sul-Americana
Data e Hora
28 de julho de 2026; 21h30 (de Brasília)
Local
Vila Belmiro (Santos, SP)
Árbitro
Carlos Benítez (PAR)
Assistentes
Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
Var
Ulises Mereles (PAR)
Onde assistir

Como o Santos chega para o jogo?

O Santos chega pressionado para a decisão após empatar por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, no primeiro compromisso em casa desde a paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo.

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A equipe encerrou a preparação na noite desta segunda-feira (27), no CT Rei Pelé, sob o olhar do pai de Neymar, do presidente Marcelo Teixeira e de seu filho, Marcelinho.

Neymar segue como dúvida para a partida. O camisa 10 atuou durante os 90 minutos diante da Chapecoense e, no domingo (26), apenas passou rapidamente pelo CT Rei Pelé, sem participar das atividades. A tendência é de que o meia-atacante seja preservado visando ao confronto contra o Remo, na próxima semana, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, o jogador está suspenso para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico-PR, no dia 8 de agosto, o que pode pesar na decisão da comissão técnica sobre sua utilização nesta terça-feira (28).

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Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 27 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano. (Técnico: Cuca)

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Elenco do Santos diante da UCV, na Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Elenco do Santos diante da UCV, na Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

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