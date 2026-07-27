Santos x Universidad Central (VEN): onde assistir, horário e escalação pela Sul-Americana
Peixe busca classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana
O Santos entra em campo nesta terça-feira (28) para enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.
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No duelo de ida, disputado na Venezuela, o Peixe venceu por 4 a 1, com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony. Com a vantagem construída fora de casa, a equipe santista chega em uma situação confortável e pode perder por até dois gols de diferença para avançar à próxima fase da competição.
Para a partida, o técnico Cuca deve promover mudanças na equipe e poupar alguns jogadores. O treinador administra uma sequência desgastante de compromissos, já que o Santos terá pela frente os dois jogos contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil: o primeiro no próximo sábado (1º), na Vila Belmiro, e o segundo na terça-feira (4), no Pará.
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Ficha do jogo
Como o Santos chega para o jogo?
O Santos chega pressionado para a decisão após empatar por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, lanterna do Campeonato Brasileiro, no primeiro compromisso em casa desde a paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo.
A equipe encerrou a preparação na noite desta segunda-feira (27), no CT Rei Pelé, sob o olhar do pai de Neymar, do presidente Marcelo Teixeira e de seu filho, Marcelinho.
Neymar segue como dúvida para a partida. O camisa 10 atuou durante os 90 minutos diante da Chapecoense e, no domingo (26), apenas passou rapidamente pelo CT Rei Pelé, sem participar das atividades. A tendência é de que o meia-atacante seja preservado visando ao confronto contra o Remo, na próxima semana, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, o jogador está suspenso para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico-PR, no dia 8 de agosto, o que pode pesar na decisão da comissão técnica sobre sua utilização nesta terça-feira (28).
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 27 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano. (Técnico: Cuca)
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