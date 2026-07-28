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Internacional x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Em momentos distintos, colorados e rubro-negros se enfrentam nesta quarta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 16:47
Atualizado há 0 minutos
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Arte de Internacional x Flamengo
Arte de Internacional x Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Internacional e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, contará com a transmissão da Amazon Prime. ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Brasileirão
21ª rodada
Data e Hora
quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)
Local
Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

Colorados e rubro-negros vivem momentos distintos na competição. O Internacional, na 16ª posição, tem 21 pontos, a mesma pontuação do Vasco, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento. Já o Flamengo, com 38 pontos, segue na caça ao líder Palmeiras, que tem 44.

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Confronto no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com Borré. Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

Como está o Internacional

O Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

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Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

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Como está o Flamengo

O Flamengo, por outro lado, também chega pressionado, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão
Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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No time titular, a expectativa é pela presença de Arrascaeta, que começou no banco de reservas nos últimos dois jogos. Por outro lado, Luiz Araújo e Gonzalo Plata, lesionados, não jogam.

Tudo sobre o jogo entre Internacional x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
Internacional 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 21ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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