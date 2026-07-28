Internacional x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Em momentos distintos, colorados e rubro-negros se enfrentam nesta quarta-feira

Internacional e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, contará com a transmissão da Amazon Prime. ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo INT FLA Brasileirão 21ª rodada Data e Hora quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília) Local Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Colorados e rubro-negros vivem momentos distintos na competição. O Internacional, na 16ª posição, tem 21 pontos, a mesma pontuação do Vasco, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento. Já o Flamengo, com 38 pontos, segue na caça ao líder Palmeiras, que tem 44.

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Confronto no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com Borré. Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

Como está o Internacional

O Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

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Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

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Como está o Flamengo

O Flamengo, por outro lado, também chega pressionado, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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No time titular, a expectativa é pela presença de Arrascaeta, que começou no banco de reservas nos últimos dois jogos. Por outro lado, Luiz Araújo e Gonzalo Plata, lesionados, não jogam.

Tudo sobre o jogo entre Internacional x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 21ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: Amazon Prime

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

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