Expulsão em amistosos resulta em suspensão na Copa? Entenda casos em que gancho é aplicado

As expulsões nos últimos amistosos preparatórios antes do início da Copa do Mundo acenderam um alerta e uma preocupação entre as seleções que disputam a competição: cartões aplicados durante os jogos da Data Fifa geram suspensão para o Mundial? O regulamento da Fifa informa em quais situações é possível que a suspensão se estenda para a Copa ou outra competição oficial.

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Casos como o de Rafael Leão, que foi expulso após acertar um soco no zagueiro chileno Román no amistoso contra o Chile, e de Amer Jamous, que foi punido com vermelho após entrada dura no atacante Carrascal, da seleção colombiana e do Flamengo, geraram dúvidas nos torcedores sobre o risco de que a punição seja aplicada na Copa.

O caso de Jürgen Locadia, atacante de Curaçao, aumenta ainda mais as dúvidas, já que, segundo a imprensa local, a própria federação do país não sabe se o atleta receberá uma punição na estreia da Copa por conta da cotovelada aplicada no rosto do adversário no amistoso contra a Escócia, quando a seleção do atacante foi derrotada por 4 a 1.

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Rafael Leão em confusão no amistoso entre Portugal e Chile (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Com base no Código Disciplinar da entidade, a regra geral é que suspensões por cartões vermelhos em amistosos não são cumpridas na Copa do Mundo, mas sim no amistoso seguinte da seleção nacional, mas há casos excepcionais em que o jogador pode ser punido recebendo um gancho na Copa.

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Entenda o que o regulamento da Fifa diz sobre suspensão na Copa por cartão em amistosos

O regulamento estabelece uma distinção clara entre punições para infrações em competições oficiais e partidas amistosas.

O Artigo 69.2 do regulamento determina que suspensões por partidas em decorrência de uma expulsão em jogos amistosos são transferidas para o próximo jogo amistoso da equipe representativa. Portanto, em casos comuns, se um jogador for expulso em um amistoso de Data FIFA, a suspensão automática de uma partida (prevista no Artigo 66.4) deve ser cumprida no compromisso amistoso subsequente, e não na estreia de um torneio oficial como a Copa do Mundo. No entanto, há casos mais severos em que a punição pode se estender para a Copa.

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Circunstâncias em que há suspensão na Copa do Mundo por infração em amistosos

Embora a suspensão padrão de um ou dois jogos por um cartão vermelho em amistosos não seja transferida para a Copa do Mundo, existem casos excepcionais mais graves onde o jogador pode ser impedido de jogar:

Sanções por período de tempo: se a medida disciplinar imposta não for por "número de partidas", mas sim por um período de tempo específico (suspensão por 3 meses, por exemplo), o jogador ficará impedido de atuar em qualquer partida (oficial ou amistosa) que ocorra dentro desse intervalo (Artigo 6.2).

Infrações graves e extensão mundial: Em casos de conduta gravíssima, como discriminação, manipulação de resultados, agressão a oficiais de partida ou falsificação, a Fifa pode estender a sanção para que ela tenha efeito global (Artigo 70.1). Nessas situações, a proibição de participar em "qualquer atividade relacionada ao futebol" abrangeria a Copa do Mundo. Esse foi o caso, por exemplo, da punição aplicada ao argentino Prestianni, do Benfica, que cometeu 'ato discriminatório' contra Vini Jr. e não poderia atuar nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo.

Conduta imprópria em competições oficiais anteriores: é importante notar que suspensões recebidas na Copa do Mundo anterior ou em Eliminatórias (competições oficiais) seguem uma regra diferente e são transferidas para a "próxima partida oficial" da seleção (Artigo 69.2).

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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Países-sede são exceção

Existe uma regra específica para seleções que são anfitriãs de uma competição final (como a Copa do Mundo) e que, por isso, não disputam as eliminatórias.

O Artigo 69.3 prevê que, se a próxima partida oficial da equipe for na competição ofical (por ser o país sede), qualquer suspensão por partida será transferida para o próximo jogo amistoso da equipe. Isso reforça a intenção da entidade de evitar que suspensões "menores" ou decorrentes de amistosos interfiram na participação do jogador na competição.

Em resumo, para cartões vermelhos comuns em amistosos de Data FIFA, a suspensão fica restrita ao calendário de amistosos da seleção e não afeta a participação na Copa do Mundo. Caso o jogador receba uma punição adicional, geralmente aplicada após julgamento em tribunal, a pena pode se estender para partidas da Copa.

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