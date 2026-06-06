VÍDEO: Rafael Leão dá soco no rosto de jogador do Atlético e é expulso

Portugal e Chile entraram em campo neste sábado (6) para um dos últimos amistosos preparatório dos portugueses antes da estreia na Copa do Mundo. Fora da competição após não conseguir se classificar nas Eliminatórias, os chilenos foram derrotados por 2 a 1. Um lance da partida chamou atenção no fim do primeiro tempo: Rafael Leão agrediu Iván Román, zagueiro do Atlético Mineiro, após um desentendimento.

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Após uma disputa de bola próxima à linha de fundo, os jogadores das duas seleções se envolveram em um princípio de confusão. Román e Rafael Leão, atacante do Milan e um dos principais nomes da seleção portuguesa, trocaram provocações e acabaram expulsos pelo árbitro.

Durante a confusão, Rafael Leão perdeu a cabeça com o defensor e o agrediu com dois golpes no rosto. As duas equipes disputaram todo o segundo tempo com um jogador a menos em campo.

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➡️Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste sábado (6/6)

Confira o vídeo do momento em que Rafael Leão agride o jogador chileno

Amistoso? Ivan Roman, do Atlético Mineiro brigou com o RAFAEL LEÃO durante uma discussão na partida entre Portugal e Chile.



Ambos foram EXPULSOS. pic.twitter.com/tTalKtC0eY — DataFut (@DataFutebol) June 6, 2026

O amistoso foi o penúltimo compromisso de Portugal antes da disputa da Copa do Mundo. Agora, a seleção europeia enfrentará a Nigéria no último amistoso preparativo para a Copa do Mundo, nesta quarta-feira (10). Os portugueses estão no Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e Congo. Já o Chile não conseguiu vaga no Mundial após uma campanha decepcionante nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminando na última colocação da competição.

Cristiano Ronaldo foi titular de Portugal no amistoso diante do Chile. (Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

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