Ex-jogador da Holanda se desculpa após comentário xenófobo contra o Japão Van der Vaart se retrata após receber críticas nas redes sociais

Rafael van der Vaart, ex-meia-atacante da Holanda e atual auxiliar técnico do Esbjerg fB, pediu desculpas após um comentário xenofóbico no empate diante do Japão, na abertura da Copa do Mundo.

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Na ocasião, Van der Vaart criticou Virgil van Dijk pela marcação no gol de empate do Japão e chegou a afirmar, de forma pejorativa, que o defensor não teria marcado o adversário porque "eram todos iguais".

— Entendo que algumas pessoas consideraram minhas palavras ofensivas. Lamento sinceramente por isso. Se causei transtorno a alguém por causa disso, peço desculpas. Essa nunca foi minha intenção. Levo a sério as reações que surgiram e compreendo que as palavras podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Portanto, acho importante deixar claro que não houve nenhuma intenção racista ou discriminatória por trás da minha declaração. Espero que esta explicação traga mais clareza sobre minhas intenções e o contexto em que o comentário foi feito — disse em nota enviada à imprensa.

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Van der Vaart pede desculpas por comentário ofensivo após jogo da Holanda na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

Críticas após o empate com o Japão

Van der Vaart classificou o atual capitão da Holanda como um jogador com limitações físicas para se movimentar em campo. O ex-jogador comparou os movimentos de Van Dijk a um "Boeing 747", avião comercial usado para transporte de passageiros e carga.

— É realmente muito difícil defender um escanteio perfeito. Esse veio com a velocidade certa, logo acima da linha de cinco jardas. Com um pouco de sorte, teria entrado, mas o escanteio foi incrível. Eles (jogadores do Japão) realmente se parecem, é claro, talvez ele tenha pensado isso… É uma piada, é claro. Mal ouso dizer alguma coisa — disse ao jornal holandês NOS.

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— Preciso ser sincero: fiquei bastante chocado com Van Dijk. Especialmente quando ele precisa virar o corpo. Está sendo muito difícil. É um pouco como um Boeing 747 girando. Espero que ele comece a girar um pouco mais rápido durante o torneio — completou Van der Vaart após a partida.

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

1 . 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 2 . 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 3 . 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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