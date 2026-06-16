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Laranja: a cor que veste a Holanda e não está na bandeira do país

Camisa se consolidou como marca da seleção europeia e reforça a identidade do time

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/06/2026 19:13
Atualizado há 1 minutos
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Camisa laranja da Holanda segue como um dos símbolos mais marcantes do futebol (Foto: Alexandra Fechete/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Camisa laranja da Holanda segue como um dos símbolos mais marcantes do futebol (Foto: Alexandra Fechete/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A escolha da camisa laranja da seleção da Holanda, em vez das cores presentes na bandeira nacional (vermelho, branco e azul), levanta curiosidade há décadas e tem explicação diretamente ligada à história da monarquia do país e à identidade cultural do futebol holandês.

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    O uniforme da seleção holandesa tem sua origem na Casa de Orange-Nassau, dinastia que desempenha papel central na história do país e participou do processo de independência dos Países Baixos. O laranja é uma referência direta ao sobrenome da família real, que ainda ocupa a liderança da monarquia, e acabou se consolidando como símbolo nacional, mesmo não estando presente na bandeira oficial da Holanda. Orange, em inglês, significa laranja.

    Com o tempo, a cor ultrapassou o campo institucional e se tornou um elemento de identidade esportiva. Não apenas a seleção masculina de futebol, mas também outras equipes esportivas do país adotaram o laranja como padrão, fortalecendo a imagem de unidade em torno da cor. 

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    Nas arquibancadas, essa identidade se transformou na chamada "onda laranja", com torcedores vestindo o uniforme e criando um ambiente visual marcante em competições internacionais.

    Cabe ressaltar que, em sua primeira partida oficial, em 1905, a Holanda não utilizou o uniforme laranja, mas sim as cores da bandeira nacional. Essa mudança ocorreu posteriormente, com a consolidação do laranja como símbolo ligado à Casa de Orange-Nassau.

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    Torcedores da Holanda lotam as arquibancadas em laranja (Foto: EFE/EPA/Albert Pena)
    Torcedores da Holanda lotam as arquibancadas em laranja (Foto: EFE/EPA/Albert Pena)

    A "Laranja Mecânica" e o futebol revolucionário

    A seleção holandesa também ficou eternizada pelo apelido de "Laranja Mecânica", que ganhou força após a Copa do Mundo de 1974. Naquele torneio, a equipe encantou o mundo com um estilo de jogo inovador, baseado na movimentação constante e na troca de posições entre os atletas, sem fixação rígida em funções tradicionais.

    Sob o comando do técnico Rinus Michels, a Holanda apresentou o chamado "futebol total", no Brasil conhecido como "Carrossel holandês", no qual todos os jogadores participavam da construção ofensiva e da recomposição defensiva, confundindo os adversários com fluidez e dinamismo. Nomes como Johan Cruyff, Johan Neeskens e Rob Rensenbrink se tornaram símbolos dessa geração. 

    O apelido "Laranja Mecânica" faz referência ao filme homônimo de Stanley Kubrick, lançado em 1971, sugerindo a ideia de uma engrenagem quase perfeita em funcionamento dentro de campo, combinação entre técnica, organização e intensidade que marcou época e consolidou a identidade da seleção holandesa no cenário mundial.

    Bandeira da Holanda (Foto: Reprodução)

    Holanda na Copa do Mundo

    Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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