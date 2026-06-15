Ex-jogador da Holanda critica Van Dijk após empate contra o Japão: 'um boeing 747 girando' Ex-meia da seleção, Rafael Van Der Vaart criticou a mobilidade do zagueiro do Liverpool



O empate contra o Japão na estreia da Copa do Mundo rendeu críticas à seleção da Holanda, muitas delas sobre os principais jogadores da equipe de Koeman, como Virgil Van Dijk, que foi apontado como exemplo negativo pelo ex-jogador Rafael Van Der Vaart como um jogador com limites físicos para se movimentar em campo. Vaart comparou os movimentos de Van Dijk com um "boeing 747", um avião comercial usado para transporte de passageiros e de carga.

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— Preciso ser sincero: fiquei bastante chocado com Van Dijk. Especialmente quando ele precisa virar o corpo. Está sendo muito difícil. É um pouco como um boeing 747 girando. Espero que ele comece a girar um pouco mais rápido durante o torneio — disse Van der Vaart após a partida.

Van Dijk, em estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)

Quem é Van Der Vaart?

Considerado um dos principais jogadores da geração holandesa dos anos 2000, Rafael Van Der Vaart ganhou destaque no futebol europeu após surgir nas categorias de base do Ajax. Ao longo da carreira, vestiu também as camisas de Hamburgo, Real Madrid e Tottenham, consolidando-se como um meio-campista de grande qualidade técnica. Pela seleção da Holanda, participou das Copas do Mundo de 2006 e 2010, integrando a equipe que terminou com o vice-campeonato no Mundial disputado na África do Sul. Após pendurar as chuteiras em 2018, passou a atuar como comentarista esportivo na televisão dos Países Baixos.

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O gol marcado pelo zagueiro da Holanda, que abriu o placar da partida, parece não ter sido suficiente para se eximir das críticas de Vaart, que viu a Laranja Mecânica, após abrir 2 a 1, ceder o empate no fim ao Japão e encerrar a estreia com apenas um ponto no Grupo F.

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Próximo compromisso

A Holanda agora vai enfrentar a Suécia, no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília, em Houston. A equipe de Van Dijk precisa buscar a primeira vitória na competição para recuperar a confiança e não correr o risco de uma eliminação precoce.

