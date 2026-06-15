logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ex-jogador da Holanda critica Van Dijk após empate contra o Japão: 'um boeing 747 girando'

Ex-meia da seleção, Rafael Van Der Vaart criticou a mobilidade do zagueiro do Liverpool

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 09:54
Favorite o Lance! no Google
Van Dijk, em estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)
Van Dijk, em estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)


O empate contra o Japão na estreia da Copa do Mundo rendeu críticas à seleção da Holanda, muitas delas sobre os principais jogadores da equipe de Koeman, como Virgil Van Dijk, que foi apontado como exemplo negativo pelo ex-jogador Rafael Van Der Vaart como um jogador com limites físicos para se movimentar em campo. Vaart comparou os movimentos de Van Dijk com um "boeing 747", um avião comercial usado para transporte de passageiros e de carga. 

continua após a publicidade
  • Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra

    Técnico do Japão chama atenção com quadro branco para instruir equipe contra a Holanda

    Copa do Mundo
    Há 9 minutos
  • Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

    Análise: Holanda e Japão empatam em jogo de alternâncias e Memphis discreto

    Copa do Mundo
    Há 13 horas
  • A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 horas

    • ➡️Espanha x Cabo Verde: o favoritismo diante de uma linda história

    — Preciso ser sincero: fiquei bastante chocado com Van Dijk. Especialmente quando ele precisa virar o corpo. Está sendo muito difícil. É um pouco como um boeing 747 girando. Espero que ele comece a girar um pouco mais rápido durante o torneio — disse Van der Vaart após a partida.

    Van Dijk, em estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)

    Quem é Van Der Vaart?

    Considerado um dos principais jogadores da geração holandesa dos anos 2000, Rafael Van Der Vaart ganhou destaque no futebol europeu após surgir nas categorias de base do Ajax. Ao longo da carreira, vestiu também as camisas de Hamburgo, Real Madrid e Tottenham, consolidando-se como um meio-campista de grande qualidade técnica. Pela seleção da Holanda, participou das Copas do Mundo de 2006 e 2010, integrando a equipe que terminou com o vice-campeonato no Mundial disputado na África do Sul. Após pendurar as chuteiras em 2018, passou a atuar como comentarista esportivo na televisão dos Países Baixos.

    continua após a publicidade

    O gol marcado pelo zagueiro da Holanda, que abriu o placar da partida, parece não ter sido suficiente para se eximir das críticas de Vaart, que viu a Laranja Mecânica, após abrir 2 a 1, ceder o empate no fim ao Japão e encerrar a estreia com apenas um ponto no Grupo F. 

    ➡️Neymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na Copa

    Próximo compromisso

    A Holanda agora vai enfrentar a Suécia, no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília, em Houston. A equipe de Van Dijk precisa buscar a primeira vitória na competição para recuperar a confiança e não correr o risco de uma eliminação precoce. 

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra
    Copa do MundoTécnico do Japão chama atenção com quadro branco para instruir equipe contra a HolandaHá 9 minutos
    Copa do MundoTunísia demite técnico durante a Copa do Mundo após sofrer goleada em estreiaHá 11 minutos
    Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1
    Copa do MundoVeja os melhores momentos da goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre CuraçaoHá 34 minutos
    Seleção BrasileiraNo banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: 'Se eu pudesse'Há 37 minutos
    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraNeymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na CopaHá 54 minutos
    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6)Há 56 minutos

    Mais LANCE!

    Jogador de Curaçao revela homenagem a ídolo do Vasco na origem de seu nome
    Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)
    Real Madrid anuncia primeiro reforço para a próxima temporada
    Árbitro de estreia de Portugal na Copa já apitou jogos do Flamengo
    Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa: 'Inacreditável'
    Pascoal criticou dupla da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Pascoal perde a paciência com dupla da Seleção Brasileira: 'Aberração'
    seleção alemanha jogo curaçao copa do mundo
    Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na CazéTV, Globo e SBT?
    Estreia contra Marrocos mostra carências históricas da Seleção
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Segunda-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Paquetá sofre com pressão, Danilo estabiliza defesa: análise da dupla do Flamengo na estreia na Copa
    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Uruguai coloca favoritismo à prova na estreia contra a Arábia Saudita
    Carlo Ancelotti durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante do Marrocos
    Análise – Brasil chega à 2ª rodada da Copa do Mundo ainda em construção
    Por onde anda Hazard, craque da Bélgica que se aposentou precocemente?