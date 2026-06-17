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Contra a Suécia, Holanda pode superar marca histórica do Brasil de Pelé contra a Suécia

Equipe de Memphis Depay busca maior invencibilidade da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/06/2026 05:00
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Holanda pode assumir o posto de seleção com a maior sequência de invencibilidade em Copas (Foto: Reuters/Fabian Bimmer/File Photo/Folhapress)
Holanda pode assumir o posto de seleção com a maior sequência de invencibilidade em Copas (Foto: Reuters/Fabian Bimmer/File Photo/Folhapress)

A Holanda entra em campo no próximo sábado (20), contra a Suécia, em Houston, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, com um objetivo que vai além da busca pelos três pontos. A equipe comandada por Ronald Koeman está a um jogo de estabelecer a maior sequência de invencibilidade da história da competição.

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    Com o empate por 2 a 2 diante do Japão na estreia, a seleção holandesa chegou a 13 partidas consecutivas sem derrota no torneio e igualou a marca histórica da Seleção Brasileira, do Rei Pelé, alcançada entre as Copas de 1958 e 1966.

    Caso não seja derrotada pela Suécia, a Holanda assumirá isoladamente o posto de seleção com a maior série invicta da história da Copa do Mundo, alcançando 14 jogos consecutivos sem perder.

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    A última derrota dos holandeses em Copas aconteceu na final da edição de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a Espanha venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol marcado por Andrés Iniesta, e conquistou o único título mundial de sua história.

    Desde então, a Holanda acumulou oito vitórias e cinco empates em partidas de Copa do Mundo. A sequência começou na campanha de 2014, quando a equipe terminou na terceira colocação, e foi retomada em 2022, após a ausência na edição de 2018, disputada na Rússia.

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    Entre os resultados que compõem a invencibilidade estão as campanhas de destaque em 2014 e 2022. Apesar de ter sido eliminada nas duas edições pela Argentina, os confrontos terminaram empatados no tempo regulamentar e, pelas estatísticas oficiais da Fifa, são contabilizados como empates.

    A série invicta da Holanda em Copas do Mundo é formada pelos seguintes resultados:

      1.
    1. Holanda 5 x 1 Espanha — 2014
      2. 2.
    2. Holanda 3 x 2 Austrália — 2014
      3. 3.
    3. Holanda 2 x 0 Chile — 2014
      4. 4.
    4. Holanda 2 x 1 México — 2014
      5. 5.
    5. Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica — 2014
      6. 6.
    6. Holanda 0 (2) x 0 (4) Argentina — 2014
      7. 7.
    7. Holanda 3 x 0 Brasil — 2014
      8. 8.
    8. Holanda 2 x 0 Senegal — 2022
      9. 9.
    9. Holanda 1 x 1 Equador — 2022
      10. 10.
    10. Holanda 2 x 0 Catar — 2022
      11. 11.
    11. Holanda 3 x 1 Estados Unidos — 2022
      12. 12.
    12. Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina — 2022
      13. 13.
    13. Holanda 2 x 2 Japão — 2026

    Diante da Suécia, os holandeses terão a oportunidade de escrever mais um capítulo na história do torneio e superar uma marca que pertence ao Brasil há décadas. Além disso, um resultado positivo pode deixar a equipe em situação mais confortável na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    Brasil perdeu recorde em 1966

    Aquela altura, o Brasil vinha de uma sequência de oito anos sem derrotas em Copas do Mundo, incluindo os títulos conquistados em 1958 e 1962. A série invicta foi encerrada em 1966, com a derrota por 3 a 1 para a Hungria, pela fase de grupos do torneio.

    A partida foi disputada no estádio Goodison Park, em Liverpool, diante de cerca de 57 mil torcedores. A seleção húngara abriu o placar com Bene e, mesmo após o empate de Tostão, voltou a ficar em vantagem com gols de Farkas e Mészöly.

    Cabe ressaltar que o Rei Pelé não esteve em campo diante da Hungria. O camisa 10 sofreu com a forte marcação e as faltas cometidas pelos adversários na vitória sobre a Bulgária, na rodada anterior, e acabou sendo desfalque no confronto seguinte. A ausência do principal jogador brasileiro teve peso significativo na derrota que encerrou a histórica sequência de invencibilidade da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

    Pelé, Didi e Zito durante a Copa do Mundo de 1958, quando se iniciou a série invicta do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)
    Pelé, Didi e Zito durante a Copa do Mundo de 1958, quando se iniciou a série invicta do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

    Sequência invicta do Brasil

      1.
    1. Brasil 3 x 0 Áustria — 1958
      2. 2.
    2. Brasil 0 x 0 Inglaterra — 1958
      3. 3.
    3. Brasil 2 x 0 União Soviética — 1958
      4. 4.
    4. Brasil 1 x 0 País de Gales — 1958
      5. 5.
    5. Brasil 5 x 2 França — 1958
      6. 6.
    6. Brasil 5 x 2 Suécia — 1958
      7. 7.
    7. Brasil 2 x 0 México — 1962
      8. 8.
    8. Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia — 1962
      9. 9.
    9. Brasil 2 x 1 Espanha — 1962
      10. 10.
    10. Brasil 3 x 1 Inglaterra — 1962
      11. 11.
    11. Brasil 4 x 2 Chile — 1962
      12. 12.
    12. Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia — 1962
      13. 13.
    13. Brasil 2 x 0 Bulgária — 1966 

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