logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026

Jogadores da Espanha dominam premiação da competição

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Pau Cubarsí, Rodri e Unai Simon levaram os prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
Pau Cubarsí, Rodri e Unai Simon levaram os prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026

A Espanha não dominou apenas a disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026, mas também a premiação individual da Fifa. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, neste domingo (19), em Nova Jersey, a seleção espanhola levou três dos principais prêmios do torneio. Rodri foi eleito o melhor jogador da competição, Unai Simón recebeu a Luva de Ouro como melhor goleiro, e Pau Cubarsí foi escolhido o melhor jogador jovem do Mundial.

  • Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 55 minutos
  • Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
  • O zagueiro espanhol número 22, Pau Cubarsi, recebe o prêmio de Melhor Jogador Jovem durante a cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey

    Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Premiações da Copa do Mundo de 2026

    1. 🧤 Luva de Ouro (melhor goleiro): Unai Simón (Espanha)
    2. 🌟 Melhor jogador jovem: Pau Cubarsí (Espanha)
    3. 🥇 Bola de Ouro (melhor jogador): Rodri (Espanha)

    No sistema defensivo, o destaque ficou para Unai Simón. O goleiro recebeu a Luva de Ouro depois de comandar a defesa menos vazada do torneio. A Espanha sofreu apenas um gol em toda a campanha, marca que refletiu a consistência defensiva da equipe desde a fase de grupos até a decisão contra a Argentina.

  • Rodri, da Espanha, levanta a taça ao lado dos jogadores da seleção espanhola

    País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo

    Espanha sustenta sistema e é campeã da Copa com a paciência do 'tiki-taka'

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Jogadores da Argentina deixam gramado juntos após vice na Copa do Mundo

    Torcedores do Flamengo provocam jogador do Palmeiras após vice na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos

    • Pau Cubarsí confirmou o protagonismo da nova geração espanhola ao conquistar o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo. Titular durante praticamente toda a competição, o zagueiro de apenas 19 anos foi peça fundamental na campanha do título.

    continua após a publicidade

    Principal referência da equipe comandada por Luis de la Fuente, Rodri foi eleito o melhor jogador da competição após liderar o meio-campo espanhol durante toda a campanha do bicampeonato mundial. O volante esteve presente em praticamente todos os minutos decisivos da equipe e foi um dos pilares do equilíbrio entre defesa e ataque.

    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Galvao Bueno desabafando após eliminação Flamengo

    Copa do Mundo 2026

    Após confusão entre Espanha e Argentina, Galvão dispara contra jogador: 'Bandido'

    Há 28 minutos
    De La Fuente erguendo o braço na beira do gramado

    Copa do Mundo 2026

    De la Fuente exalta ideia de jogo da Espanha na final da Copa: "Gostamos de sofrer"

    Há 30 minutos
    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo

    Há 47 minutos
    Gavi durante briga em Espanha e Argentina na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Briga no fim da partida entre Espanha e Argentina viraliza: 'Não sabem'

    Há 49 minutos
    Messi com medalha de segundo lugar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa ignora Messi em premiação da Copa e situação gera revolta: 'Mais uma vez'

    Há 49 minutos
    Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda

    Há 51 minutos
    Mais LANCE!
    Scaloni passa pela taça do mundial

    Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes'

    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Messi entra em lista rara após segundo vice em Copas do Mundo

    Estêvão deve ser desfalque na Copa do Mundo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

    IA projeta jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2030

    Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da Espanha

    Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa do Mundo

    Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'

    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Argentina se acovarda e finaliza apenas duas vezes na decisão da Copa do Mundo

    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026

    Quantas Copas têm Espanha e Argentina após a final de 2026?

    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do Mundo