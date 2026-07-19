Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Espanha dominam premiação da competição
A Espanha não dominou apenas a disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026, mas também a premiação individual da Fifa. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, neste domingo (19), em Nova Jersey, a seleção espanhola levou três dos principais prêmios do torneio. Rodri foi eleito o melhor jogador da competição, Unai Simón recebeu a Luva de Ouro como melhor goleiro, e Pau Cubarsí foi escolhido o melhor jogador jovem do Mundial.
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Premiações da Copa do Mundo de 2026
- 🧤 Luva de Ouro (melhor goleiro): Unai Simón (Espanha)
- 🌟 Melhor jogador jovem: Pau Cubarsí (Espanha)
- 🥇 Bola de Ouro (melhor jogador): Rodri (Espanha)
No sistema defensivo, o destaque ficou para Unai Simón. O goleiro recebeu a Luva de Ouro depois de comandar a defesa menos vazada do torneio. A Espanha sofreu apenas um gol em toda a campanha, marca que refletiu a consistência defensiva da equipe desde a fase de grupos até a decisão contra a Argentina.
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Já Pau Cubarsí confirmou o protagonismo da nova geração espanhola ao conquistar o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo. Titular durante praticamente toda a competição, o zagueiro de apenas 19 anos foi peça fundamental na campanha do título.
Principal referência da equipe comandada por Luis de la Fuente, Rodri foi eleito o melhor jogador da competição após liderar o meio-campo espanhol durante toda a campanha do bicampeonato mundial. O volante esteve presente em praticamente todos os minutos decisivos da equipe e foi um dos pilares do equilíbrio entre defesa e ataque.
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