De la Fuente exalta ideia de jogo da Espanha na final da Copa: "Gostamos de sofrer" Treinador atribuiu a dificuldade em marcar à boa atuação de Dibu Martínez

Após a conquista do bicampeonato da Copa com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, concedeu entrevista no gramado do MetLife Stadium. O treinador destacou o orgulho que sente da atual geração de jogadores e enfatizou a fidelidade a um modelo de jogo que prioriza a posse de bola e a agressividade ofensiva.

De la Fuente afirmou que o título é fruto de uma "ideia" de futebol que vem sendo aprimorada pelo grupo. Segundo o comandante, os atletas deram um exemplo de união e se comportaram como uma família. Para o treinador, ver o elenco "tão inteiro" no trajeto até a taça é motivo de honra e emoção.

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— Estou muito orgulhoso desta geração de futebolistas que cresceu com esta ideia, fiel a ela, aprimorando-a, dando-nos o exemplo de um grupo, de uma família — declarou o técnico.

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Luis De La Fuente, técnico da Espanha, ergue a taça da Copa do Mundo. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Dibu Martínez foi o maior obstáculo da Espanha

Ao analisar o desempenho em campo, De la Fuente comentou sobre a superioridade ofensiva da Espanha, que registrou 20 finalizações (sendo 12 no alvo) contra apenas duas da Argentina, que não acertou o gol de Unai Simón. O treinador disse que a partida poderia ter sido decidida ainda no tempo regulamentar, não fosse a atuação do goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

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As defesas do goleiro adversário foram apontadas pelo treinador como o principal fator para que o jogo seguisse empatado em 0 a 0 durante os 90 minutos. A equipe de De La Fuente conseguiu minimizar as ações de Lionel Messi, permitindo que a Argentina criasse apenas uma jogada de perigo durante todo o confronto. O treinador minimizou o desgaste da prorrogação e valorizou a capacidade de sua equipe em lidar com as adversidades do jogo.

- Acho que a partida poderia ter sido decidida antes. As intervenções do Dibu acabaram nos impedindo de vencer antes, mas é uma final de Copa do Mundo e você tem que sofrer, e a gente gosta de sofrer, en mostramos isso uma vez mais. Estamos preparados para tudo - disser o treinador.

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Com o resultado, a Espanha encerra o torneio com o título e a premiação de melhor goleiro para Unai Simón, a Bola de Ouro da Copa para o meio-campista Rodri e o prêmio de melhor jovem para Pau Cubarsí.

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