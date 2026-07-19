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Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda

Lateral conquistou a Copa do Mundo um ano depois de levantar o Mundial de Clubes pelo Chelsea

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:06
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Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha
Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Marc Cucurella ocupa uma posição exclusiva no futebol mundial. Titular na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo (19), o lateral-esquerdo tornou-se o único jogador a ser, simultaneamente, campeão vigente da Copa do Mundo de seleções e da Copa do Mundo de Clubes.

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    As duas conquistas aconteceram no mesmo palco: o estádio de Nova Jersey. Em 13 de julho de 2025, Cucurella levantou o troféu do primeiro Mundial de Clubes da Fifa com o Chelsea. Pouco mais de um ano depois, retornou ao local para conquistar o segundo título mundial da história da Espanha.

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    Cucurella foi destaque na Copa do Mundo

    O lateral teve participação importante na campanha espanhola e disputou todos os minutos da seleção no torneio. Além da regularidade defensiva, contribuiu com três assistências. Cucurella deu um passe para gol na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, ainda na fase de grupos, e participou diretamente de outros dois gols no triunfo por 3 a 0 diante da Áustria, no primeiro mata-mata.

  • O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026

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    • Protagonismo também no título do Chelsea

    Na Copa do Mundo de Clubes de 2025, Cucurella ficou fora de apenas uma partida do Chelsea. Nos outros seis jogos, começou como titular e permaneceu em campo até o apito final. O lateral participou das vitórias sobre Palmeiras, nas quartas de final, e Fluminense, na semifinal. Também esteve na derrota para o Flamengo durante a primeira fase.

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    Contra o Fluminense, Cucurella teve participação decisiva ao impedir um gol praticamente em cima da linha. O Chelsea avançou à decisão e conquistou o título no mesmo estádio em que o espanhol voltaria a celebrar um ano depois.

    Enzo Fernández poderia alcançar feito semelhante

    A Argentina também tinha em seu elenco um campeão mundial de clubes pelo Chelsea. Enzo Fernández chegou à final com a possibilidade de se manter com o feito, que agora passou para Cucurella. O meio-campista argentino foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo da decisão.

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    Cucurella está entre os dez maiores salários do Chelsea. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Cucurella em ação pelo Chelsea na Copa do Mundo de clubes (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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