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Choro argentino inunda praia de Copacabana depois da final da Copa do Mundo

Cerca de 1000 torcedores se frustraram com o título espanhol

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 21:40
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Torcida da Argentina na praia de Copacabana após a final da Copa do Mundo de 2026
Torcida da Argentina na praia de Copacabana após a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

A "Buenos Aires" de Copacabana terminou a tarde em silêncio. Depois de horas de festa, cantos e expectativa no quiosque Buenos Aires, na Zona Sul do Rio de Janeiro, os torcedores argentinos viram a Espanha vencer a final da Copa do Mundo por 1 a 0, com gol de Ferran Torres na prorrogação.

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    • A derrota mudou o ambiente quase de uma vez. O lugar que, antes da bola rolar, tinha cerca de mil argentinos cantando e festejando, ficou tomado por rostos fechados, mãos na cabeça e lágrimas depois do apito final. A poucos metros do mar de Copacabana, a festa albiceleste deu lugar ao choro.

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    Junto com muitos argentinos, brasileiros 'infiltrados' também lamentaram a provável despedida de Lionel Messi das Copas do Mundo.

    Apesar da frustração, aplausos tímidos também entraram em ação para prestigiar uma seleção que bateu duas finais seguidas, chegando perto de conquistar o bi campeonato.

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    • Na etapa inicial, a Argentina viu a Espanha vencer o jogo de posse de bola e controlar o meio de campo, embora a Fúria não tenha conseguido criar grandes chances. E no segundo tempo, a equipe de Lionel Scaloni se viu contra as cordas e fazendo de tudo para seguir viva, mas nada para vencer.

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    Nesse duelo de ataque contra defesa, a Argentina não conseguia nem acionar sua principal válvula de escape: Lionel Messi. O camisa 10 teve 54 ações com a bola e buscou apenas 35 passes para seus companheiros.

    Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo
    Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Nos acréscimos da etapa final, Enzo Fernández deixou a Argentina na mão com uma falta desnecessária no campo de ataque no zagueiro espanhol Pau Cubarsí. O meia do Chelsea recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário quando o duelo se encaminhava para a prorrogação.

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    No tempo extra, Scaloni colocou Senesi no lugar de Julián Álvarez para ganhar estatura na defesa e deixou claro que o objetivo era levar o confronto para a decisão nos pênaltis. No entanto, Ferran Torres estufou as redes com menos de um minuto do segundo tempo da prorrogação e colocou água no chope da Argentina.

    Nesse momento, a Argentina acordou para o jogo e chegou até a assustar a Espanha, embora tenha deixado muito a desejar nos primeiros 105 minutos. Em uma chance, Messi soltou uma bomba de fora da área e acertou a cabeça de Mikel Merino. E em uma cobrança de escanteio do camisa 10, Simeone teve a oportunidade do empate após um desvio na primeira trave, mas o chute saiu por cima do gol de Unai Simón. E embora não haja justiça no futebol, esse gol seria uma injustiça.

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    Se no campo a Argentina perdeu apenas por 1 a 0 para a Espanha, a Albiceleste foi goleada nas estatísticas. A Fúria finalizou 20 vezes, e Dibu Martínez fez incríveis 11 defesas para tentar levar os sul-americanos o mais longe possível. E foi de longe o melhor jogador da equipe de Lionel Scaloni no jogo, que teve Julián Álvarez, Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul apagados.

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