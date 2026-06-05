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Espanha embarca para disputa da Copa do Mundo em avião personalizado; veja

Fúria estreia no Mundial no dia 15, contra Cabo Verde, em Atlanta

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
15:52
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Espanha embarcou rumo ao Estados Unidos para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
imagem cameraEspanha embarcou rumo ao Estados Unidos para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
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A Espanha embarcou rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo com aeronave personalizada. Na manhã desta sexta-feira (5), horas após o empate com o Iraque, no penúltimo teste do time comandado por Luis de la Fuente, a Fúria saiu de Santiago de Compostela com destino a Nashville.

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Depois da primeira parada, a delegação pegará uma novo voo para Chattanooga, no Tennessee, onde finalizará a preparação para o Mundial.

O avião que levou a seleção espanhola foi personalizado com as cores do país e fotos de comemorações de jogadores. Antes da viagem, de la Fuente registrou o momento com o elenco no aeroporto de Santiago de Compostela.

Na segunda-feira (8), a Espanha ainda fará o último amistoso de preparação, em Puebla, no México, contra a seleção do Peru, comandada pelo brasileiro Mano Menezes. Diante do Iraque, em La Coruña, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2010 abriu o placar com Ferran Torres, mas cedeu o empate e, com time alternativo, não conseguiu recuperar.

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Espanha embarcou rumo ao Estados Unidos para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
Espanha embarcou rumo ao Estados Unidos para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Qual seleção é favorita para ganhar a Copa do Mundo? Vote!

Espanha na Copa do Mundo

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia será diante de Cabo Verde, no dia 15 de junho, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos. O elenco de Luis de la Fuente tem:

1 - David Raya
2 - Marc Pubill
3 - Alejandro Grimaldo
4 - Eric García
5 - Marcos Llorente
6 - Mikel Merino
7 - Ferran Torres
8 - Fabián Ruiz
9 - Gavi
10 - Dani Olmo
11 - Yeremy Pino
12 - Pedro Porro
13 - Joan García
14 - Aymeric Laporte
15 - Alex Baena
16 - Rodri
17 - Nico Williams
18 - Martín Zubimendi
19 - Lamine Yamal
20 - Pedri
21 - Mikel Oyarzabal
22 - Pau Cubarsí
23 - Unai Simón
24 - Marc Cucurella
25 - Víctor Muñoz
26 - Borja Iglesias

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