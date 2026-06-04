Sem destaques, Espanha não convence e empata com Iraque em amistoso antes da Copa
Fúria foi a campo sem dez dos principais jogadores convocados
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No penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (4), no Riazor, em La Coruña, a Espanha, sem os principais jogadores, decepcionou e ficou no empate com o Iraque pelo placar de 1 a 1. Ferran Torres abriu o placar para a Fúria e Deski deixou tudo igual ainda na primeira etapa.
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No Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha volta a campo na segunda-feira (8) para amistoso com o Peru. O Iraque, por sua vez, no Grupo I, jogará no dia seguinte contra a Venezuela.
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Espanha x Iraque: como foi o jogo?
Roteiro inesperado
O primeiro tempo no Riazor foi como o esperado a nível de atuação, ainda que com a Espanha sem dez destaques. Luis de la Fuente não contou com Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Raya, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal, mas os que fora ma campo mantiveram o padrão. A Fúria controlou as ações em casa, explorou o toque de bola e abriu o placar logo aos 15 minutos com Ferran Torres. Até então tudo normal.
A Espanha tocava a bola, chegou a ter 72% de posse na primeira etapa, finalizou mais, mas acabou sendo surpreendida no momento de mais calma. Aos 26, o Iraque subiu ao ataque pela esquerda e lateral Doski, isolado e acompanhado pela marcação, mandou de muito longe. A bola pegou o goleiro Joan García desprevenido, no contrapé quando ja saía da meta para defender, e morreu no fundo da rede.
Segundo tempo abaixo
O duelo perdeu em qualidade na volta do intervalo. De la Fuente e Graham Arnold modificaram muito suas equipes ao longo da etapa complementar e o contexto ajudou o Iraque. A Espanha se manteve com maior posse de bola, mas já sem a contundência da primeira parte do confronto em La Coruña.
Visão do Lance!
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Aos 26 minutos da primeira etapa, subindo ao ataque sozinho pela esquerda, o lateral-esquerdo Merchas Doski, jogador do Viktoria Plzen, da Tchéquia, surpreendeu Joan García. O defensor soltou uma bomba na direção do gol e o goleiro espanhol, que já saía para um possível cruzamento, não conseguiu fazer a defesa.
Deu aula 🏅
Apesar de ter saído no intervalo, o atacante Ferrán Torres foi o grande destaque do confronto. Foi dele o gol marcado pela Espanha na primeira etapa, além das principais chances da partida no Riazor.
Ficou abaixo 📉
Em meio ao controle das ações e sem sustos do sistema defensivo ao longo do jogo, o destaque negativo vai para o goleiro Joan García, do Barcelona. O erro de posicionamento no gol do Iraque custou à seleção espanhola o resultado positivo mesmo com time alternativo. Unai Simón, titular, ficou no banco, enquanto Raya foi ausência após a disouta da final da Liga dos Campeões.
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✅ FICHA TÉCNICA
ESPANHA 1 X 1 IRAQUE
AMISTOSO INTERNACIONAL
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riazor, em La Coruña (ESP)
Gols: Ferran Torres 15'/1ºT (ESP) Doski 26'/1ºT (IRQ)
Cartões amarelos: Bernal e Gavi (ESP); Zaid Smail e Sulaka (IRQ)
⚽ ESCALAÇÕES
🔴🟡 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)
Joan García, Pedro Porro (Javi Rodríguez), Jon Martín (Javi Guerra), Laporte (Eric Garcia) e Grimaldo (Yeremy Pino); Bernal (Pubill), Gavi (Turrientes), Dani Olmo (Gonzalo García) e Baena (Merino); Ferran Torres (Sergio Gómez) e Iglesias (Jesús Rodríguez).
⚪⚫ IRAQUE (Técnico: Graham Arnold)
Basil (Jalal Hassan), Hussein Ali (Sulaka), Tahseen (Manaf Younis), Akam Hashem (Iqbal) e Doski (Yahya); Al-Ammari (Yakob), Zaid Ismail, Ibrahim Bayesh e Ali Jasim (Qasem); Farji (Putros) e Al-Hamadi (Aymen Hussein)
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