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Erro em documentação da Fifa atrasa voo do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo

Erro de documentação da Fifa barra decolagem e atrasa a Celeste rumo aos EUA

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 18:10
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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A seleção uruguaia de futebol posa para uma foto no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, Uruguai, antes de embarcar para o México para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)
A seleção uruguaia de futebol posa para uma foto no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, Uruguai, antes de embarcar para o México para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)

A seleção do Uruguai ganhou uma preocupação inesperada a pouco mais de 24 horas de sua estreia na Copa do Mundo de 2026. A delegação uruguaia, que realizava seu período de concentração em Playa del Carmen, no México, sofreu um considerável atraso em sua logística de viagem para os Estados Unidos devido a uma falha burocrática da própria Fifa.

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    Segundo informações inicialmente publicadas pelo jornal uruguaio Ovación, a aeronave fretada para levar a Celeste de Cancún para Miami não recebeu autorização para decolar no horário previsto, que era às 15h (horário de Brasília). O motivo do imprevisto foi um erro na validação dos documentos de voo por parte da entidade máxima do futebol.

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    ➡️ Flamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico de Arrascaeta

    Em comunicado oficial, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou o contratempo e informou que a decolagem foi remarcada para as 18h15. Como o tempo estimado de voo entre o México e a Flórida é de cerca de uma hora e meia, a chegada em solo norte-americano acabou sendo empurrada para o início da noite.

    Jogadores do Uruguai participam de uma atividade de despedida com crianças antes da partida da equipe para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, no estádio Tito López López, em Pando, departamento de Canelones (Foto: Dante Fernandez / AFP)

    O atraso no voo impactou diretamente o cronograma de mídia oficial exigido pelo protocolo da FIFA para a véspera dos jogos. O técnico Marcelo Bielsa e o zagueiro José María Giménez estavam escalados para conceder entrevista coletiva no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h45 (de Brasília).

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    Com o novo horário de pouso, a federação uruguaia informou que os horários das entrevistas precisarão ser reorganizados em conjunto com os oficiais da FIFA.

    📋 O planejamento de Bielsa e o Grupo H da Copa do Mundo

    Diferente de outras seleções, o técnico Marcelo Bielsa optou por uma preparação mais reservada no México, focando exclusivamente em intensas sessões de treinamento tático e físico, sem a realização de amistosos preparatórios nesta última janela de Data FIFA.

    O Uruguai faz sua estreia no Mundial nesta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), enfrentando a Arábia Saudita. A Celeste está inserida no Grupo H, considerado um dos mais imprevisíveis da primeira fase, que conta também com a favorita Espanha e a seleção de Cabo Verde.

    Esta será a 15ª participação do Uruguai em Copas do Mundo. Bicampeã mundial (1430 e 1950), a Celeste tenta iniciar a caminhada rumo ao tricenário superando o primeiro obstáculo logístico em solo norte-americano.

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