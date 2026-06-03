Marquinhos, sobre abraço em Gabriel Magalhães: 'Lembrei do pênalti em 2022'

SOMERSET, NJ (EUA) - O zagueiro e capitão da Seleção Marquinhos falou pela primeira vez nesta quarta-feira (3) sobre o abraço que deu em Gabriel Magalhães após o jogador do Arsenal perder o último pênalti da final da Uefa Champions League, no sábado (31 de maio). E disse que o momento de atenção ao rival, companheiro de zaga no Brasil, aconteceu após Marquinhos se lembrar do pênalti que perdera nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, na eliminação para a Croácia.

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— Eu estava pronto para comemorar, mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi (Magalhães) de frente para mim, e o meu time passando por ele... Foi a mesma imagem que eu tenho de quando errei o meu pênalti na Copa de 2022. Nesse momento, comecei a pensar um pouco no meu companheiro, ter um pouco de empatia com ele. Eu sei como é, vivi um momento muito difícil, e sei o peso, a responsabilidade que é estar ali — declarou Marquinhos, em entrevista coletiva concedida no hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada, em Basking Ridge.

O capitão da Seleção acrescentou que, apesar de difícil, momentos como aquele acabam servindo como motivação no futuro.

— Com o tempo, os dias passando, os momentos passando, os jogos passando, a gente consegue digerir um pouco melhor, e essa cicatriz se torna uma motivação para a gente seguir trabalhando.

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Marquinhos contou ainda que pediu a Gabriel Magalhães que levantasse a cabeça porque, para o capitão da Seleção, o defensor do Arsenal foi "o melhor do mundo na temporada".

— Falei para ele levantar a cabeça, que ele tinha feito uma temporada incrível, um jogo incrível, que ele foi realmente, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada. É um pênalti que a gente quer acertar, quer fazer o melhor e não conseguimos. Mas nada naquele momento ia apagar a temporada maravilhosa que ele fez, e que a gente ia precisar muito dele aqui.

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Rivais na final da Uefa Champions League, Marquinhos e Gabriel Magalhães são companheiros de zaga na Seleção Brasileira (Foto: Odd Andersen/AFP)

Outros trechos da entrevista de Marquinhos na concentração da Seleção Brasileira

DIFERENÇA ENTRE AS COPAS

— É difícil até a gente comparar momentos, comparar times, comparar preparações. Eu acho que o futebol vem me mostrando cada vez mais que não existe uma fórmula secreta de sucesso. Eu acho que existem muitas filosofias, muitos caminhos que a gente pode se chegar a esse sucesso. E cada vez mais o futebol vem mostrando que ele é um jogo coletivo, um jogo onde a gente precisa muito de todos os jogadores, precisa muito de todos os atletas, precisa muito de todos estarem bem fisicamente, mentalmente. Eu acho que é isso que a gente vem se focando e se preparando.

CALOR DO MUNDIAL DE CLUBES X CALOR NA COPA DO MUNDO

— Acho que as experiências que a gente teve aqui no Mundial de Clubes, o calor e o cansaço, o desgaste, a desidratação, tudo isso foi um fator muito importante. Principalmente a gente que chegou até a final. Uma final que foi jogada no período da tarde, que está com um calor realmente absurdo. Isso foi um dos fatores que com certeza influenciaram os resultados e o jogo. O que vai ser muito importante é a experiência que eu tive, algumas coisas que já vêm acontecendo quanto ao treino, quanto à preparação, quanto a alguns cuidados que a gente teve que funcionavam para a gente.

O time que começa marcando, que começa com resultado na frente, tem uma vantagem muito grande. Porque correr atrás de resultado com calor, com sol, com o momento do campo também, é um desgaste ainda maior. Essa foi uma experiência que eu tive na Copa do Mundo de Clubes e que eu estou tentando também conversar pouco a pouco com meus companheiros, com a comissão.

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