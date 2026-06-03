A Copa do Mundo de 2026 bate à porta, e as análises internacionais já começaram a desenhar quem serão os grandes protagonistas nos gramados da América do Norte. Em um levantamento publicado pela emissora britânica BBC, o atacante brasileiro Vinicius Júnior foi colocado na primeira prateleira de candidatos à cobiçada Chuteira de Ouro, prêmio entregue ao principal artilheiro do torneio.

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Vini Jr comemora golaço que abriu o placar para o Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimenteal / AFP)

Segundo a BBC, os principais concorrentes do brasileiro na corrida pela artilharia são Kylian Mbappé e Harry Kane. O astro francês, artilheiro da Copa do Mundo de 2022, tenta o feito inédito de ser o primeiro jogador da história a conquistar duas Chuteiras de Ouro de Copas. Já o centroavante inglês, que levou o prêmio em 2018, busca repetir a dose após uma temporada monstruosa de 61 gols na Europa.

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O atacante Kylian Mbappé em ação pela França na Copa do Mundo do Qatar (Foto: Franck Fife / AFP)

A lista de favoritos ainda conta com Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, chega para a disputa de mais uma Copa do Mundo. Ao seu lado, na prateleira dos veteranos históricos, está Lionel Messi. Aos 38 anos, o craque argentino, que já ergueu quase todas as taças possíveis, tenta preencher a última lacuna que lhe resta: terminar uma Copa do Mundo como o principal artilheiro isolado. No lado dos mais jovens, o espanhol Lamine Yamal corre por fora, chegando embalado pelo título da Euro 2024 e completando 19 anos às vésperas da grande final.

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Além de colocar Vini Jr. no topo, a análise da BBC destacou duas peças que podem surpreender o mundo com a Seleção Brasileira. O atacante Raphinha e o centroavante Igor Thiago foram citados como fortes candidatos a surpresa da competição.

Convocado em alta após se firmar com autoridade no futebol europeu, Igor Thiago ganhou espaço na Seleção por oferecer características raras para Carlo Ancelotti. Sendo um homem de forte presença de área e exímio poder de finalização, o centroavante entrega uma dinâmica completamente diferente da velocidade de Vinicius Júnior e Raphinha, o que pode ser o diferencial para o Brasil em uma campanha longa.

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🏆 Os favoritos à Chuteira de Ouro (BBC):

Kylian Mbappé (França)

Harry Kane (Inglaterra)

Lionel Messi (Argentina)

Lamine Yamal (Espanha)

Erling Haaland (Noruega)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Vinicius Júnior (Brasil)

Ousmane Dembélé (França)

Lautaro Martínez (Argentina)

Julián Álvarez (Argentina)

👀 Candidatos à surpresa (BBC):

Mikel Oyarzabal (Espanha)

Alexander Isak (Suécia)

Viktor Gyökeres (Suécia)

Raphinha (Brasil)

Igor Thiago (Brasil)

Michael Olise (França)

Romelu Lukaku (Bélgica)